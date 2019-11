Apple a lancé sa légendaire coque-batterie pour sa gamme iPhone 11. Elle introduit une nouveauté intéressante : un bouton qui permet de lancer l'appareil photo.

En septembre dernier, Apple a officialisé sa gamme iPhone 11, déclinée en trois modèles (normal, Pro et Pro Max). En plus de l’ajout d’un capteur photo sur chacun des smartphones, la firme de Cupertino a enfin amélioré l’autonomie — qui était décevante sur l’iPhone X et l’iPhone XS. Mais les précieuses heures gagnées — entre 4 et 5 heures — n’empêchent pas la multinationale de lancer la Smart Battery Case, sa coque-batterie facturée 149 euros.

Sauf que, cette année, la Smart Battery Case dispose d’une petite particularité non négligeable. En plus de garantir une autonomie prolongée de 50 % pour toutes les versions, elle intègre un bouton qui permet de lancer rapidement l’appareil photo — même quand le téléphone est verrouillé.

En 2019, la Smart Battery Case intègre une nouveauté

En termes de design, la Smart Battery Case n’a pas changé — hormis l’apparition de ce bouton situé sur la tranche, du même côté que le bouton d’allumage, et le trou en carré à l’arrière (pour le double ou triple capteur photo). On se retrouve toujours avec un accessoire en silicone présentant une protubérance pour ajouter une batterie externe à l’iPhone. L’accessoire très épais peut se recharger en filaire par l’intermédiaire du port Lightning (compatibilité avec USB‑PD assurée) ou en sans fil (technologie Qi).

Le bouton supplémentaire sert de raccourci pour l’application Appareil photo. Il permet de lancer l’appareil puis de prendre une photo (un clic) ou une vidéo (appui long). Il fonctionne également pour les selfies. Puisque la Smart Battery Case est un peu moins justifiée avec les iPhone 11, très endurants, on se dit que c’est un argument certain pour considérer son acquisition. Tout du moins pour celles et ceux qui seraient à quelques secondes près quand ils veulent prendre une photo ou une vidéo.

On récapitule :

iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max Autonomie totale (lecture vidéo) 25,5 heures 27 heures 30 heures Finitions Blanc et noir Blanc, noir et rose des sables Prix 149 euros