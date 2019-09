Apple s'est enfin décidé à installer une très grosse batterie dans ses smartphones les plus chers. D'où l'autonomie en nette hausse.

Durant le keynote de rentrée d’Apple, l’information n’est pas passée inaperçue : l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max font un immense bond en avant du côté de l’autonomie (avec cinq heures de plus pour le modèle le plus gros). Si la puce A13 Bionic, plus efficace, ainsi que des optimisations logicielles, n’y sont pas étrangères, le gain s’explique surtout par une batterie beaucoup plus grosse — a révélé un premier désassemblage du modèle 11 Pro Max partagé par la chaîne YouTube DChannel le 18 septembre.

Dans ses entrailles, l’iPhone 11 Pro Max cache une batterie d’une capacité de 3 969 mAh, soit une hausse de 25 % par rapport à celle du XS Max (3 174 mAh). L’évolution est notable et le gain en autonomie substantiel. Il était temps, penseront les utilisateurs longtemps obligés de brancher leur iPhone au moins une fois par jour.

L’iPhone 11 Pro est équipé d’une plus grosse batterie

La batterie de l’iPhone 11 Pro Max est en forme de L, comme celle de l’iPhone XS Max. Il y a néanmoins une différence à noter : elle est constituée d’un bloc unique sur le nouveau smartphone (une seule cellule contre deux assemblées pour le XS Max). Elle est en outre plus lourde (65 contre 50 grammes) et plus épaisse.

Cet embonpoint a bien évidemment un impact sur l’iPhone 11 Pro Max. Alors que, pendant longtemps, on a assisté à une course à la finesse à tout prix, le smartphone est plus épais que son prédécesseur (8,1 millimètres contre 7,7 millimètres). Il est aussi moins léger : sur la balance, on passe de 208 à 226 grammes. En bref, la firme de Cupertino a sacrifié un peu de design pour un argument très important aux yeux des utilisateurs. Et, à choisir, on préfère un téléphone un peu plus lourd qui tient plus longtemps la charge.