Samsung a donné rendez-vous le 7 août pour la présentation de son Galaxy Note 10.

Les amoureux de gros téléphones peuvent sortir leur agenda. Dans un communiqué de presse publié le 2 juillet 2019, Samsung a officialisé la tenue d’une nouvelle conférence Unpacked. Prévue pour le 7 août et organisée au Barclay’s Center à New York, elle sera — selon toute vraisemblance — centrée sur le Galaxy Note 10.

L’image promotionnelle accompagnant la confirmation de la date ne laisse aucune place au doute : on y découvre un stylet — le S Pen — placé au-dessus d’un capteur photo. Les plus observateurs remarqueront que le duo forme un point d’exclamation. Dans une courte vidéo publiée le 1er juillet, on peut voir le stylet en train de dessiner un trou.

Un design inspiré du Galaxy S10 ?

Normalement, le Galaxy Note 10 devrait se distinguer de son prédécesseur par l’adoption du design S10. Soit un smartphone qui accepte d’avoir un écran percé pour laisser apparaître la caméra frontale (sans céder à l’encoche). Selon Pricebaba, le trou serait néanmoins placé au centre, en haut, là où il est décalé à droite sur le S10. Pour l’harmonie visuelle, c’est beaucoup mieux.

Les autres indiscrétions partagées au sujet du Note 10 font mention de la possible existence d’une déclinaison Pro. Elle serait dotée d’un écran encore plus grand (6,75 contre 6,28 pouces). Sont également discutés des éléments comme la préservation ou non d’un port jack et la commercialisation de versions compatibles avec la 5G (en France, nous ne seront pas concernés).

La multinationale coréen pourrait par ailleurs profiter de l’événement pour reparler d’autres produits. On en a deux en tête : le Galaxy Fold, fameux téléphone pliable repoussé en raison de sa fragilité, et le Galaxy Home, enceinte connectée qui avait été officialisée en même temps que le Note 9 (mais qui n’est toujours pas disponible à l’heure où nous écrivons ces lignes).

