À moins d'un mois de leur présentation, les Galaxy Note 10 et Note 10+ seraient apparus dans des visuels officiels leakés.

Le 7 août prochain, Samsung lèvera le voile sur le Galaxy Note 10, sa phablette qui repousse toujours plus loin le concept de gros téléphone. En attendant, les fuites et rumeurs s’additionnent pour gâcher les rares surprises au sujet du produit. La dernière en date, signée WinFuture et MySmartPrice le 10 juillet 2019, concerne des prétendus rendus officiels du Note 10 (normalement tenus secrets jusqu’au jour de la révélation).

La copieuse galerie d’images vient confirmer l’existence d’une version Note 10+ — encore plus grand — et les coloris proposés par Samsung. Il y en aurait au moins deux : une finition argent avec dégradé de reflets tirant vers le turquoise et le violet ou une déclinaison noire très classique. Les deux téléphones seraient respectivement livrées avec un stylet bleu et noir.

Le trou dans l’écran est centré

Le Galaxy Note 10 reprendrait le design borderless du Galaxy S10, qui a astucieusement évité l’encoche en optant pour un trou dans l’écran. Cependant, sur la phablette, ce petit compartiment dédié au capteur à selfie serait centré, plutôt que déporté sur la droite. En termes de design, c’est plus harmonieux — tant pis pour l’affichage intégral.

À l’arrière, on découvre un triple capteur sur le Note 10 (6,3 pouces) et un quadruple capteur sur le Note 10+ (6,7 pouces). Contrairement à la tendance du moment, ils ne semblent pas disposés dans un carré. Dans son article, WinFuture annonce la couleur : avec de telles caractéristiques, les prix devraient battre des nouveaux records et atteindre les 2 000 euros pour les modèles les mieux pourvus (il y aurait de la 5G au programme pour certains marchés).