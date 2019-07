Certaines sources affirment que Samsung a réussi à régler les problèmes de conception du Galaxy Fold, notamment la fragilité de son film protecteur.

Après plusieurs mois de report, la sortie du Samsung Galaxy Fold pourrait bien approcher à grands pas. Selon des contacts anonymes de nos confrères de Bloomberg, la firme sud-coréenne aurait fini de corriger les erreurs de conception de son smartphone pliable. Peu de temps avant la date de sortie prévue à l’origine, fin avril 2019, plusieurs médias américains avaient constaté la fragilité de l’appareil. L’un des principaux problèmes rencontrés concernait le film protecteur qui recouvrait l’écran : les utilisateurs pensaient pouvoir le retirer sans risque alors qu’ils n’étaient pas censé le faire.

Mais d’autres médias avaient même eu des problèmes de fonctionnement sans avoir touché à ce film.

PSA : There's a layer that appears to be a screen protector on the Galaxy Fold's display. It's NOT a screen protector. Do NOT remove it.

I got this far peeling it off before the display spazzed and blacked out. Started over with a replacement. pic.twitter.com/ZhEG2Bqulr

— Marques Brownlee (@MKBHD) April 17, 2019