Nvidia a annoncé sa nouvelle gamme de cartes graphiques, basées sur l'architecture Turing. En 2019, la gamme 20XX laisse sa place à la gamme Super.

Depuis un an Nvidia n’a que 4 mots à la bouche : ray-tracing en temps réel. La technologie d’éclairage dynamique est ancienne, mais la puissance de calcul nécessaire pour en profiter en jeu est à peine atteinte. Cela nécessite de repenser la manière dont les développeurs conçoivent les graphismes d’un jeu vidéo et, jusqu’à présent, le travail demandé n’a été que peu suivi — les jeux compatibles se comptent sur les doigts d’une main.

À l’E3 2019, en revanche, beaucoup plus d’éditeurs ont parié sur le ray-tracing en temps réel, misant sur un parc de machines compatibles plus grand. Et avec la nouvelle génération de RTX annoncée aujourd’hui, Nvidia améliore les capacités de sa gamme, sans repousser ses propres limites, tout en permettant aux cartes de l’année dernière de baisser de prix.

Voici donc les RTX 2060, 2070 et 2080 Super.

L’heure n’est plus au Ti

Côté communication, Nvidia a abandonné cette année la nomenclature Ti, pour Titanium, qui symbolisait le très haut de gamme. À la place, les équipes de comm’ ont eu une idée révolutionnaire :

Oui, la nouvelle gamme RTX se nomme Super. Cela va donner lieu à 12 000 jeux de mots tous plus nuls les uns que les autres, mais en substance, derrière le marketing, il faut retenir qu’il s’agit d’une nouvelle génération de carte qui repose sur la génération précédente. Nvidia n’explose pas les performances des Ti, mais augmente quand même les performances globales de la gamme, tout en permettant aux joueuses et aux joueurs d’acquérir des cartes de précédente génération à prix cassé. On est toujours sur un GPU Turing et la 2080 Ti n’est pas ridiculisée.

Prix et caractéristiques Caractéristiques

Voici les caractéristiques connues des nouvelles cartes :

GeForce RTX 2080 Ti GeForce RTX 2080 Super GeForce RTX 2070 Super GeForce RTX 2060 Super Architecture 12 nm Turing 12 nm Turing 12 nm Turing 12 nm Turing Cœurs CUDA 4 352 3 072 2 560 2 176 Cadence 1 350 MHz 1 650 MHz 1 605 MHz 1 470 MHz Cadence boostée 1 635 / 1 545 MHz 1 815 MHz 1 770 MHz 1 650 MHz Mémoire 11 Go GDDR6 8 Go GDDR6 8 Go GDDR6 8 Go GDDR6 Bus mémoire 352-bit 256-bit 256-bit 256-bit Bande passante mémoire 616 Go/s 496 Go/s 448 Go/s 448 Go/s TDP 250 W 250 W 215 W 175 W Prix à la sortie 1 259 € 745 € 529 € 424 €

Comme on peut le constater, Nvidia a choisi de pousser la gamme Super par le bas. Ce sont les 2060 Super et 2070 Super qui ont été détaillées et prêtées à la presse pour des essais en premier. Nvidia décale le lancement de la 2080 Super qui sera « plus puissante que la Titan Xp » : elle sera disponible le 23 juillet pour 749 €. Les autres cartes sont disponibles en Founders Edition dès le 9 juillet. À leur sortie, les RTX 2080 et 2070 coûtaient respectivement 849 et 639 € : on est donc sur un prix inférieur au lancement cette année. La 2060, elle, a été lancée en Founders Edition à 369 € — la Super est donc plus chère.

On remarque également que l’entrée de gamme, la 2060 Super, permettra de dépasser les 60 images par seconde en 1080p Full HD, en Ray Tracing avec la technologie DLSS activée sur la plupart des jeux. Les benchmarks fournis par Nvidia montrent que la 2060 reste au-dessous de cette barre importante pour la fluidité. En revanche, de carte en carte, cette génération n’est pas forcément la plus évidente : vous gagnerez entre 7 et 10 images par secondes en passant d’une 2060 à une 2060 Super ou d’une 2070 à une 2070 Super. Pas de quoi investir.

Benchmarks Premiers benchmarks

Avant de faire des tests plus poussés de ces nouveaux engins, nous avons pu les faire tourner sur notre configuration de référence avec le benchmark Port Royal de 3D Mark, permettant notamment de tester les performances du ray-tracing en temps réel. Nous avons joué les démos en 1440p, sans G-Sync et sur une configuration musclée qui ne tire pas les cartes graphiques vers le bas (Core i9, 32 Go de RAM).

Comme on peut le remarquer, les cartes sont assez conformes à ce qu’on peut attendre d’elles si l’on se fie aux caractéristiques : elles n’explosent pas du tout le score d’une 2080 Ti sortie en 2018, mais la 2070 Super est loin d’être à la ramasse, surtout pour un prix plus de deux fois inférieur à celui de la 2080 Ti à sa sortie.

GeForce RTX 2060 Super (2019)

GeForce RTX 2070 Super (2019)

GeForce RTX 2080 Ti (2018)

Faut-il en acheter une ? À qui s’adresse la gamme Super ?

Aux personnes souhaitant tester le RTX dans de bonnes conditions

Aux personnes souhaitant évoluer depuis la gamme 10XX

Aux personnes jouant en 1080p ou 1440p sur des écrans modernes

Aux personnes qui attendaient que la gamme 20XX baisse de prix : les 2060 et 2070 d’occasion ou en déstockage risquent d’être parmi les meilleurs plans de l’été niveau cartes graphiques.

En revanche, on peut s’interroger sur la 2060 Super, qui est plus chère au lancement que la 2060 l’an passé. En réduisant l’écart de prix entre la 2060 Super et la 2070 Super, Nvidia brouille les pistes et on aurait vraiment du mal à conseiller l’une des deux cartes avant de plus amples tests.