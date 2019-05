Maxime Claudel - il y a 46 minutes Pop culture

Nvidia a décidé de remasteriser Quake II en ray tracing pour promouvoir cette technologie de demain.

Le ray tracing serait le next big thing du marché des jeux vidéo. Au point que Nvidia en a fait son cheval de bataille pour sa gamme RTX et que Sony en parle déjà pour sa PlayStation 5. À l’occasion du Computex 2019, le fabricant connu pour ses cartes graphiques annonce une version RTX de Quake II, FPS culte sorti… en 1997.

Quake II RTX sera disponible gratuitement à partir du 6 juin prochain — depuis le site de Nvidia. Cette version spéciale inclura les trois premiers niveaux refaits grâce à un algorithme de pointe pensé pour unifier tous les effets liés à l’éclairage (ombre, lumière, réflexion, réfraction). Si jamais vous êtes convaincus par ce rendu beaucoup plus réaliste, vous pourrez en profiter sur tout le jeu… en l’achetant.

Un vieux jeu en ray tracing

Voir un vieux jeu revigoré grâce à une technique de demain (ou d’hier) peut prêter à sourire. Mais, grâce à cette démonstration, Nvidia ouvre la porte à des remasterisations, sachant que le nombre de jeux compatibles avec le ray tracing est très réduit aujourd’hui (Battlefield V, Shadow of the Tomb Raider et Metro Exodus). Pour développer Quake II RTX, Nvidia s’est basé sur Q2VKPT, une version tirée du moteur original, disponible en open-source. « Quake II RTX est l’expression de notre amour et de notre passion pour le jeu sur PC », a déclaré Matt Wuebbling, responsable du marketing GeForce.

Pour profiter du FPS remis au goût du jour, il faudra néanmoins posséder une configuration articulée autour d’un GPU RTX 2060 au minimum. Étrange quand on sait que la gamme GTX a récemment reçu la compatibilité avec le ray tracing.

Nvidia a également profité du Computex pour officialiser l’adoption du ray tracing par Wolfenstein : Youngblood, attendu pour le 26 juillet. Naturellement, le FPS de Bethesda sera offert pour toute acquisition d’une carte graphique ou d’un PC d’obédience RTX.

Crédit photo de la une : Nvidia