La vague de chaleur va peser toute la semaine sur la France. Le moment d'investir dans un excellent ventilateur, puissant et silencieux, avec le Rowenta Turbo Silence Extrême de bureau à 54 euros au lieu de 69.

Le bon plan

Il va faire chaud ! Si vous n’avez pas pris les devants, il est encore temps d’investir dans un ventilateur pour cette semaine et les semaines à venir. La petite version du Rowenta Turbo Silence Extrême est à 54 euros au lieu de 69 sur Amazon. La demande est forte, mais à l’heure actuelle,le produit est encore en stock, vendu et expédié par Amazon. Il pourra donc arriver rapidement, surtout si vous êtes abonné à Amazon Prime.

Nous utilisons avec grand plaisir le Rowenta Turbo Silence Extrême à la rédaction. Comme nous le disions dans notre guide, c’est l’un des meilleurs ventilateur du moment. Il existe en plusieurs versions, dont une moins encombrante dite « de bureau » avec des pâles de 30 cm, mais disposant des mêmes atouts que son grand frère sur pied.

Besoin de plus de vent ? Si vous avez besoin de plus d’air, il existe une version avec des pâles de 40 cm. Plus d’air, mais plus encombrant. Cette dernière est également en promotion à 59 euros au lieu de 85 habituellement.

Comme son nom l’indique, son principal argument est le silence. Il émet très peu de bruit en fonctionnement, et dispose en plus d’un mode nuit qui ne dépasse pas 42 dB. Il est donc parfait pour rafraîchir votre bureau ou votre chambre en se faisant facilement oublier. Il se posera à côté de vous au bureau ou sur votre table de nuit.

Il est capable d’osciller à 120° pour ventiler un maximum de surface et dispose de 3 vitesses en plus d’un mode « turbo boost ». Ce dernier est capable de débiter immédiatement 45 m3 d’air par minute, puis la vitesse décroît progressivement. Cela permet de se rafraîchir rapidement en rentrant chez soi par exemple. Il est livré avec une télécommande, sans pile — on regrette qu’il ne dispose pas de minuteur.

Pourquoi aime-t-on ce ventilateur ?

Silencieux et puissant ;

La fiabilité de Rowenta ;

Il est peu encombrant.

Le Rowenta Turbo Silence Extrême est à 54 euros au lieu de 69 sur Amazon dans la limite des stocks disponible. Compte tenu des circonstances, cela part vite.