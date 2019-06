Nintendo présentera aussi ses jeux de 2019 à l'E3.

Le plus grand salon du jeu vidéo réunit tous les grands noms de l’industrie sur la côte ouest des États-Unis. Faux ! Cette année, Microsoft est bien seul côté très grand. Google a tout fait en avance, Sony a décidé de ne pas venir et Nintendo… eh bien Nintendo propose son inconique Ninendo Direct. Format repris par Google pour Stadia. Vous suivez ? Le Nintendo Direct n’est pas vraiment une conférence : il s’agit d’une séquence pré-enregistrée au cours de laquelle le constructeur et éditeur japonais a pour habitude d’enchaîner les annonces à un rythme effréné.

C’est en revanche un événement que l’on peut suivre depuis la France, puisqu’il ne se déroule pas dans la nuit à Paris. Comment ? C’est très simple.

À quelle heure ? À 18h, le mardi 11 juin 2019

À 18h, le mardi 11 juin 2019 Où ? Sur YouTube, Twitch ou sur cette page.

Que s’attend-on à y voir ? Eh bien comme tous les ans, des tas de jeux vidéo. On pense aux prochains Pokémon, à Animal Crossing ou à Metroid 4. On parie également qu’on aura de nouveaux combattants dans Smash Bros. En revanche, on n’attend pas de nouvelle console ni de compatibilité du Xbox Game Pass avec la Switch. Bref, rendez-vous ce soir pour suivre tout cela en direct.

