À quelques jours de l’E3 2019, Nintendo a diffusé un nouveau Direct ce mercredi 5 juin. Centré sur Pokémon Épée et Pokémon Bouclier, il a permis de découvrir de nouveaux détails sur l’exclusivité Switch qui sera l’une des stars de Noël.

Première information de taille à retenir : Pokémon Épée et Pokémon Bouclier seront disponibles le 15 novembre sur Switch. Ce sera un lancement mondial, avec la possibilité d’acheter les deux versions dans un seul et même pack.

Des gros Pokémon : bienvenue à la fonction Dynamax

Pokémon Épée et Pokémon Bouclier débuteront de la même manière que les autres : il faudra choisir un premier Pokémon en compagnie d’un Professeur Chen… féminin : Professeure Magnolia. Ensuite, il s’agira de devenir Maître en battant Tarak, le meilleur dresseur de la région de Galar, où les Pokémon et les humains cohabitent. Nabil, son petit frère, sera notre rival pendant toute l’aventure. Pour atteindre son but, on devra passer par différentes Arènes, les combats étant très importants à Galar. Entre temps, on pourra se balader dans les Terres Sauvages (spoiler : on pourra contrôler la caméra), où des Pokémon nous attendent. Les créatures que l’on croisera dépendront du lieu où on se trouve et de la météo.

Côté gameplay, Game Freak a évoqué le phénomène Dynamax. Il permettra d’augmenter la taille et la force des créatures. Il pourra être utilisé une fois en combat, pendant trois tours seulement. En bref, il s’agit d’un élément stratégique à utiliser intelligemment. Il y aura aussi des Raids Dynamax, des quêtes à jouer à plusieurs où il faudra affronter un Pokémon géant. Ce mode sera accessible en local ou via internet.

On a aussi pu faire la rencontre de nouveaux Pokémon :

Moumouton (un mouton avec des tresses) ;

Tournicoton qui peut devenir Blancoton (une fleur) ;

Torgamor (une tortue blindée) ;

Corvaillus (un corbeau) ;

Les Légendaires Zacian et Zamazenta.

