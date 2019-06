Que retenir du Nintendo Direct de l'E3 ? On récapitule les annonces !

Nintendo n’était pas présent pour une conférence live à l’E3, mais le Japonais a gratifié le monde d’un Nintendo Direct. Au-delà de la disponibilité de jeux déjà vus lors du salon (Doom Eternal) ou ailleurs (les Spyro le dragon) et d’une pluie de jeux indés que seul Nintendo parvient aussi bien à mettre en avant en ce moment, le géant japonais a montré plusieurs exclusivités… et une surprise de taille. Et non, ce n’est pas le prochain Metroid.

Oh et si vous venez là pour les nouveaux personnages de Smash Bros, il y aura Banjo-Kazooie (oui, Banjo se sert de Kazooie pour attaquer) et les personnages de Dragon Quest.

Vous cherchez à revoir le live ? C’est par ici.

Nouveau Zelda

C’était un One More Thing que l’on attendait pas, et pourtant : Nintendo a dévoilé les premières images du prochain Zelda. On se retrouve sur Hyrule, avec Link et Zelda sur le dos d’une des bêtes libérées dans Breath of the Wild. Malédiction, runes, ombres… le château tremble et fait mine de s’envoler. L’aventure épique, qui semble tourner sur le moteur du chef d’œuvre de la Nintendo Switch, est bien en cours de développement chez Nintendo. Date de sortie ? Impossible à dire.

Luigi’s Mansion 3

Nintendo a montré du gameplay de la suite très attendue de Luigi’s Mansion 2, sobrement nommée Luigi’s Mansion 3. Il s’agit toujours d’un jeu dans lequel on incarne Luigi dans un manoir hanté. Dans une sorte de Resident Evil mignon, Luigi pourra avoir accès à de nouveaux mouvements et… à un double en goo qui sera sensible à l’eau. Il pourra être joué en coop par un deuxième joueur, sur la même Switch, avec deux Joy-Con. Aucune date de sortie n’a été communiquée, si ce n’est… 2019. Il reste à peu près 6 mois à Nintendo pour tenir ses promesses.

Zelda : Link’s Awakening

Le remake de l’épisode iconique de Zelda, Link’s Awakening, n’a pas montré plus que quelques séquences de gameplay bienvenues et un éditeur de niveau qui avait l’air très simple à prendre en main. On clique sur des zones, on les glisse, on les dépose et le jeu génère des salles. On imagine bien que cela pourra nous tenir quelques heures, en plus de la quête originale à refaire !

Disponible le 20 septembre 2019.

Animal Crossing

Évidemment que Nintendo n’a pas oublié sa licence de ramassage de pommes favorite. Le 20 mars 2020, Animal Crossing ramènera son humour corrosif (oui) et ses multiples voisins à poils sur Nintendo Switch. Nintendo s’excuse d’avoir dû repousser le jeu à 2020 alors qu’il était prévu pour 2019. En tout cas, cela a l’air vraiment mignon, comme tout le reste de la série qui est vraiment un excellent passe-temps inclusif, calme et apaisant.

Pokémon Épée et Bouclier

Rien de plus à dire qu’il y a 6 jours. Ou alors une maigre info : vous pourrez utiliser un gadget physique pour le transformer en sorte de cadre photo portable avec votre Pokémon dedans. Il « pourrait arriver quelque-chose d’imprévu… ». Ah, et on a vu une nouvelle arène.

Cadence of Hyrule

Dum, dum, dum, dum, dum, SLASH, dum, dum, dum, JUMP : l’excellent Crypt of the Necrodancer revient, avec une ambiance Zelda. Le 13 juin !

The Dark Crystal

Nintendo a commencé la présentation avec un gros, « il ne s’agit pas de gameplay » alors qu’une ogresse nous présentait un jeu d’action et de stratégie au tour par tour : The Dark Crystal, adaptation en jeu vidéo d’un film des années 1980. Un univers qui a l’air moche, mais le jeu a l’air cool.

Mario & Sonic aux Jeux Olympiques

UN JEU DE SPORT AVEC SONIC ET SES AMIS ! ! Il faut faire du sport ! Virtuel ! C’est les jeux olympiques !

Trials of Mana

En plus d’un nouveau titre pour la saga de Square Enix, Nintendo a annoncé les trois titres originaux disponibles sur Switch. Pas de prix, ni de date de sortie.

Astral Chain

Fans de TPS stratégiques, où le timing semble aussi important que la puissance des coups, avec une histoire un poil cyberpunk, mêlant des lasers, des néons et des démons ? Alors cet Astral Chain qui sortira sur Nintendo Switch devrait vous parler. En tout cas, c’est dynamique et les phases de gameplay semblent variées.

Empire of Sin

En 2020, on pourra compter sur un nouveau jeu de stratégie au tour par tour en vue de dessus, dans un décor de mafia new yorkaise. Empire of Sin a l’air d’avoir un univers bien à lui.

The Witcher 3

The Witcher 3 est peut-être l’un des RPG les plus appréciés au monde. Et Nintendo a montré quelques secondes du classique sur sa console Switch. Il perd en qualité graphique, bien entendu, mais on peut espérer que le plaisir soit intact — c’était une réussite sur Diablo 3, autre jeu « mature ».

Resident Evil 5 et 6

On reste dans le public adulte, mais on passe au glauque et à l’horreur avec Resident Evil. C’est la version creepy de Luigi’s Mansion et Nintendo compte bien vous y faire jouer dans des environnements glauques. Les épisodes 5 et 6 sortiront donc sur Nintendo Switch.

No More Heroes 3

Des robots, du combat rapproché, un héros un peu badass qui se la pète avec un sabre laser fait d’un néon un peu cheap : c’est le pitch de No More Heroes 3. Cela arrivera en 2020 et le jeu a l’air vraiment jouissif.

Daemon x Machina

Des robots, du combat rapproché, un héros un peu badass qui se la pète avec mécha : c’est le pitch de Daemon x Machina. Cela arrivera en 2020 et le jeu a l’air vraiment jouissif.

Marvel Ultimate Alliance 3 The Black Order

Ultimate Alliance 3 The Black Order a l’air vraiment d’une compilation de mauvais gameplay brouillon auquel on a ajouté les logos Marvel. Pensez à un Avenger ? Il y est.

Panzer Dragon

Un rail shooter à dos de dragon ? C’est Panzer Dragon.

