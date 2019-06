Quelles sont les nouveautés de macOS Catalina ?

C’est peu dire que la conférence inaugurale de la WWDC était dense. Et après des dizaines d’annonces à assimiler sur tous les logiciels d’Apple, on en avait presque oublié macOS. Heureusement, le système d’exploitation pour ordinateurs fixes, portables et supercalculateurs de poche était de la partie. Après avoir exploré les montagnes et le désert, Apple a donné à son système d’exploitation le nom d’un archipel colombien : Catalina. Et si cette version de macOS a été moins impressionnante que les annonces iPadOS et iOS, plusieurs nouveautés ont attiré notre attention.

La mise à jour sera gratuite et distribuée à l’automne 2019.

Bye bye iTunes

Convergence, vous avez dit convergence ? iTunes n’existait plus sur mobile, il n’existera bientôt plus sur Mac. À la place, on trouvera trois applications héritées des systèmes d’exploitation mobiles d’Apple : Music, Podcasts et TV. Ce seront les mêmes que sur iOS et nous leur avons dédié un article complet.

Find My

Avec Catalina, Apple lance une nouvelle application et propose une ingénieuse manière d’utiliser le chipset Bluetooth des Mac et des appareils iOS. Find My est la combinaison de Find My Friends et Find My Device, deux applications qui font exactement ce que signifie leur nom : localiser des choses ou des gens (avec leur consentement, bien entendu). C’est comme cela que vous pouvez par exemple traquer un iPhone perdu ou volé.

Avec Find My, Apple répond à une question existentielle : et si votre appareil est en veille ou n’a pas de connexion (ce qui est probable s’il est volé) ? Si vous faites une requête, votre Mac va commencer à émettre un signal grâce à son émetteur Bluetooth — chiffré et anonyme, bien entendu. Cette émission va tenter de capter l’attention de n’importe quel appareil iOS ou macOS connecté à un réseau Wi-Fi ou data pour qu’il transmette sa position à l’utilisateur qui la demande. Tout se fait sans friction, avec le minimum de donnée transmise et sans exposer les relais.

Voice Control

C’est un sujet méconnu, mais ô combien important : les appareils Apple sont aujourd’hui les plus avancés en matière d’accessibilité pour les personnes handicapées. Et après avoir déployé d’ingénieux systèmes pour les malvoyants, Apple s’attaque aux troubles de la motricité avec Voice Control. Pour le dire vite, tout macOS devient contrôlable à la voix. C’est un mélange de Siri et d’actions contextuelles, activées par le langage naturel de l’utilisateur. La vidéo de démonstration ci-dessous sera plus pertinente que du texte.

iPad, le nouvel allié du Mac

Qui a dit que l’iPad allait remplacer le Mac ? Pas Apple en tout cas, qui ouvre deux fronts de convergence avec macOS Catalina. Le premier se situe au niveau logiciel : les applications iPad sont les premières à devenir des applications universelles, partagées entre les tablettes et les ordinateurs. Les développeurs pourront choisir de proposer leurs applications conçues pour iPadOS sur macOS. C’est une brique de plus dans le projet Marzipan.

Le deuxième est matériel : l’iPad devient un accessoire pour le Mac. Il peut agir comme un écran secondaire classique ou comme un périphérique de contrôle. Cela vous permettra, par exemple, de retoucher une photo sur Photoshop avec le Pencil de votre iPad. Le tout, sans fil.