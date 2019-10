macOS 10.15 Catalina commence à être déployé pour MacBook, Mac et MacBook Pro. Faut-il mettre à jour ?

Après quelques mois en bêta, macOS 10.15 Catalina est enfin disponible pour tous les utilisateurs et utilisatrices. La mise à jour est gratuite et compatible avec un grand nombre d’ordinateurs, fixes et portables, proposés par Apple depuis 2012.

Faut-il installer macOS Catalina ?

Comme à chaque mise à jour, des avertissements de rigueur sont à rappeler : même si des développeurs ont eu du temps pour porter leurs logiciels dessus et s’assurer d’une compatibilité globale. Cela dit, des développeurs peuvent prendre plus de temps et certains programmes, notamment professionnels, peuvent ne pas être compatibles. Notre expérience des dernières bêtas ne nous a pas apporté de mauvaises surprises de ce côté. Notez en revanche que les applications 32 bits ne sont plus compatibles : le programme d’installation vous dira si vous en avez une sur votre Mac avant d’installer la mise à jour.

Une fois cela entendu, la mise à jour est toujours un moment de découvrir de nouvelles fonctionnalités et de renforcer la sécurité des ordinateurs.

Mon Mac ou MacBook est-il compatible avec macOS Catalina ?

Il vous faut évidemment un ordinateur Apple compatible. Heureusement, la liste est longue. Nous l’avons installé pour nos tests sur un MacBook Pro de 2016 et un MacBook Air de 2013 sans souci.

Un iMac Pro 2017 (et versions suivantes)

Un MacBook 2015 (et versions suivantes)

Un Mac Pro 2013 (et versions suivantes)

Un iMac 2012 (et versions suivantes)

Un MacBook Air 2012 (et versions suivantes)

Un MacBook Pro 2012 (et versions suivantes)

Un Mac mini 2012 (et versions suivantes)

Comment installer macOS Catalina sur un Mac

C’est très simple : il vous suffit d’aller dans l’App Store et de taper macOS dans la recherche. Catalina apparaîtra dans la recherche et vous n’aurez qu’à cliquer sur « télécharger ».

Quelles sont les principales nouveautés ?

Nous avons consacré un article complet aux nouveautés les plus marquantes de cette version. Vous pouvez le lire à cette adresse.

