Déjà retardée de plus d'un mois, la sortie du Samsung Galaxy Fold pourrait encore se faire attendre. Selon plusieurs médias coréens, le smartphone ne fera pas son apparition en juin.

La sortie du Samsung Galaxy Fold n’est pas pour tout de suite, selon The Korea Herald et Yonhap. Des sources anonymes de l’industrie ont indiqué aux médias coréens que le smartphone pliable ne débarquera pas en juin. Repoussé à une date indéterminée en avril dernier, le lancement du smartphone était pourtant annoncé comme « très proche » par certains cadres de Samsung. DJ Koh, le directeur général de la société, avait même annoncé début mai : « Nous ne serons pas trop en retard. » Si le Galaxy Fold n’est pas disponible en juin, il sortira (au minimum) plus de deux mois après sa date de lancement officielle.

Selon les sources de Yonhap, le retard pris par Samsung vient des « difficultés à améliorer la qualité de certains composants, notamment le film transparent. » Cette couche de protection est au cœur des problèmes du Fold puisque plusieurs utilisateurs ont cassé leur appareil en l’enlevant. Pour que le système de pliage de son smartphone fonctionne comme il faut, la société coréenne a besoin d’améliorer cet élément. Si le film pose toujours problème, l’important retard de l’appareil est logique.

PSA : There's a layer that appears to be a screen protector on the Galaxy Fold's display. It's NOT a screen protector. Do NOT remove it.

I got this far peeling it off before the display spazzed and blacked out. Started over with a replacement. pic.twitter.com/ZhEG2Bqulr

— Marques Brownlee (@MKBHD) April 17, 2019