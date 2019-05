Apple a levé le voile, sans crier gare, sur un nouvel iPod touch. Principale nouveauté ? Il est vendu en version 256 Go.

Les rumeurs se voulaient insistantes ces derniers mois. Ce mardi 28 mai 2019, Apple lève le voile sur l’iPod touch 7. Le baladeur numérique de la firme de Cupertino s’offre une mise à niveau de ses composants et pourra proposer jusqu’à 256 Go d’espace de stockage.

L’iPod touch ressemble toujours à un iPhone 5. Il est équipé d’un écran Retina de 4 pouces doté d’une définition de 1 136 x 640 pixels. À l’intérieur, la vieillissante puce A8 est remplacée par la A10 Fusion, introduite avec les iPhone 7 et 7 Plus. On remarquera surtout l’absence de Touch ID pour le déverrouillage.

Le meilleur ami d’Apple Music ?

L’iPod touch apparaît comme le compagnon presque idéal de la plateforme musicale Apple Music. Presque car il sera nécessaire de télécharger ses playlists pour pouvoir les écouter sans problème quand on n’a pas accès à un réseau Wi-Fi. Contrairement à un iPhone, le baladeur d’Apple n’est pas LTE (il deviendrait alors un iPhone). S’il est livré avec des écouteurs EarPods filaires, on pourra le relier à un casque sans fil grâce au Bluetooth.

Sur la page de présentation du produit, Apple n’oublie pas de mettre en avant les performances de la A10 Fusion pour les jeux vidéo et la réalité augmentée. D’ailleurs, cet iPod touch pourra faire tourner les contenus de l’abonnement Apple Arcade quand il sera lancé.

En revanche, on ne vous conseillera pas de prendre des photos avec cet iPod touch : le capteur à l’avant n’est qu’un 8 mégapixels et la caméra selfie se contente de 1,2 mégapixel. Au moins autorise-t-elle les appels FaceTime en groupe.

Les prix de l’iPod touch :

Modèle Prix iPod touch 32 Go 249 euros iPod touch 128 Go 359 euros iPod touch 256 Go 469 euros

L’iPod touch 7 est d’ores et déjà disponible en six couleurs : rose, argent, gris sidéral, or, bleu et rouge.

Crédit photo de la une : Apple Signaler une erreur dans le texte