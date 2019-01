Apple devrait bientôt lancer de nouveaux produits abordables.

Chaque bêta iOS apporte son lot d’indiscrétions, dénichées par des développeurs qui aiment fouiller. Après les AirPods avec la commande vocale ‘Dis Siri’, celle d’iOS 12.2 semble faire mention de nouveaux iPad et iPod touch — à en croire Steve Troughton-Smith, qui a partagé sa découverte sur Twitter le 25 janvier 2019.

L’intéressé alimente l’hypothèse selon laquelle Apple va bientôt rafraîchir sa gamme d’iPad avec des modèles abordables. A priori, il y aurait un iPad classique et un iPad mini, qui attend une nouvelle génération depuis 2015. Quant au baladeur numérique, il passerait à la septième version.

In theory, iOS 12.2 references four new iPads in WiFi & Cellular variants (perhaps mini, and 9.7" ?), all without Face ID, and a (seventh-gen ?) iPod touch with no Touch ID nor Face ID pic.twitter.com/xiJN6kmmTe — Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) January 25, 2019

Pas de Touch ID sur l’iPod ? !

Apple pourrait donc faire le plein de produits dans les semaines à venir, quelques mois après avoir lancé son trio d’iPhone avec Face ID, un nouvel iPad Pro et un MacBook Air enfin rafraîchi. Avec un simple iPad et un iPad mini 5, la firme de Cupertino viserait les plus petites bourses — sachant qu’ils ne devraient pas être équipés de Face ID (pour garantir un prix bas).

Plus étonnant, l’iPod touch 7, déjà apparu dans une rumeur publiée le 15 janvier par MacOtakara, pourrait également être privé de Touch ID, technologie de déverrouillage par empreinte digitale absente de la génération actuelle. Elle constituerait pourtant un sacré argument pour le meilleur ami d’iTunes. Aujourd’hui, l’iPod touch est disponible en six coloris et deux déclinaisons (239 euros pour 32 Go et 379 euros pour 128 Go). Il est équipé d’une puce A8 (apparue avec l’iPhone 6 et utilisée dans le HomePod) et d’un écran Retina de 4 pouces. Mais sans abonnement data, le format semble bien éloigné de la consommation actuelle de la musique tournée vers les plateformes de streaming.

Crédit photo de la une : Apple Signaler une erreur dans le texte