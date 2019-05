Hors période de fêtes, le prix des consoles de jeux vidéo chute difficilement. Pourtant, on trouve aujourd'hui sur Amazon la Nintendo Switch à 269 euros (au lieu de 299 euros) et la PlayStation 4 Pro à 354 euros (au lieu de 399 euros).

Nintendo Switch Le bon plan Nintendo Switch — 269 euros

Depuis sa sortie en mars 2017, la Nintendo Switch a séduit les grands comme les petits grâce à son concept innovant de console hybride et son catalogue d’excellents titres, nouveaux et anciens.

Elle regroupe aujourd’hui plus de 1 000 jeux disponibles sur l’eShop. On retrouve alors des licences cultes comme The Legend of Zelda, Pokémon et Mario, mais aussi les jeux des éditeurs tiers qui avaient pourtant boudé la console précédente.

Pourquoi recommande-t-on cette console ?

La seule et unique console hybride

Aussi bien pour les petits que pour les grands

Avec une belle diversité de jeux proposés sur l’eShop

Aujourd’hui, la Nintendo Switch est disponible à 269 euros sur Amazon, contre 299 euros habituellement.

PlayStation 4 Pro Le bon plan PlayStation 4 Pro — 354 euros

Arrivée en fin d’année 2016 aux côtés de la PS4 Slim, cette version « Pro » apporte un nouveau souffle de puissance à cette génération de consoles — tout comme le fait la Xbox One X.

Bien qu’elle soit légèrement moins puissante que la console de Microsoft, elle fait tout de même partie des meilleures solutions pour profiter des nouvelles productions AAA dans les meilleures conditions possible (à condition d’avoir un écran compatible).

Pour se différencier de la concurrence, elle s’appuie notamment sur un catalogue d’exclusivités très varié avec des licences comme The Last of Us, Uncharted, Gran Turismo, ou plus récemment Spider-Man.

Pourquoi recommande-t-on cette console ?

Une 4K upscalée et le traitement HDR de toute beauté

La liste des licences exclusives de Sony

Elle est jolie en blanc

Concernant la PlayStation 4 Pro, elle est aujourd’hui affichée à 354 euros sur Amazon, contre 399 euros habituellement.