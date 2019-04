Twitter a annoncé dans un communiqué que le nombre d'abonnements maximum par jour à de nouveaux comptes est désormais réduit. Enfin, un peu réduit.

C’est une limite dont vous n’aviez peut-être même pas connaissance : sur Twitter, il était possible de s’abonner à 1 000 comptes par jour au maximum. Le réseau social a annoncé lundi 8 avril via un tweet que ce chiffre était désormais abaissé à 400. Est-ce que ça va changer notre vie ? Probablement pas. Mais cela aidera peut-être Twitter à nettoyer sa plateforme.

Cette décision vise à limiter le nombre de bots malveillants ou spammeurs, ou du moins leur capacité à agir. « Suivre, ne plus suivre, suivre, ne plus suivre. Qui fait ça ? Les spammeurs », a écrit l’équipe dédiée à la sécurité de Twitter qui invite les utilisateurs à ne pas paniquer.

Follow, unfollow, follow, unfollow. Who does that ? Spammers. So we’re changing the number of accounts you can follow each day from 1,000 to 400. Don’t worry, you’ll be just fine.

