Le Samsung Galaxy Fold a trouvé le succès avant même sa sortie. En quelques heures, les précommandes du smartphone pliable ont été épuisées aux États-Unis.

Trouver un Samsung Galaxy Fold le jour de sa sortie risque d’être très compliqué. En tout cas, les précommandes du smartphone pliable à 2 000 dollars sont déjà épuisées ce 15 avril, quelques heures seulement après l’ouverture des réservations aux États-Unis.

Certaines personnes ayant rejoint la file d’attente du site américain ont ainsi reçu un message décevant : « Nous présentons nos excuses, les précommandes du Galaxy Fold ont surpassé nos attentes. Nous gardons votre réservation et vous alerterons quand le Galaxy Fold sera disponible. »

Reserved, then when I clicked multiple times to check this, sold out ? Huh ? 🤔 What was the reservation for in the first place then ? Oh well, I guess we will review it when more are available ! #galaxyfold #GalaxyFold pic.twitter.com/FN3nuZxZe2

— Nick Ackerman (@_Nick_Ackerman) April 15, 2019