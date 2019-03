Xiaomi continue le teasing sur son téléphone pliable. Sa particularité ? Il se plie à deux endroits.

Xiaomi n’a toujours pas officiellement annoncé son téléphone pliable, qui viendra concurrencer le Galaxy Fold de Samsung et le Mate X de Huawei. Mais on sait que la firme chinoise travaille sur la technologie depuis un premier teaser mettant en scène son cofondateur. Dans une courte vidéo publiée sur le réseau social Weibo le 27 mars 2019, on a droit à un nouvel aperçu.

Là encore, l’accent est mis sur le choix de design de Xiaomi. Alors que Samsung et Huawei ont opté pour un grand écran qui ne se plie qu’une fois (vers l’intérieur ou l’extérieur), Xiaomi mise sur une tablette qui peut se plier à deux endroits vers l’extérieur pour devenir un téléphone.

Trois constructeurs pour autant de design

Le téléphone pliable de Xiaomi doit composer avec des bords assez épais, même si l’écran n’est pas pollué par une encoche (contrairement au Galaxy Fold). À part ça, la partie logicielle semble être rapide lorsqu’il faut passer d’un mode d’affichage à l’autre. Du moins sans application ouverte…

On notera que Xiaomi, Samsung et Huawei n’ont pas choisi le même design : un ou deux écrans, une ou deux pliures. Sans avoir les téléphones entre les mains, il apparaît compliqué de juger quelle est la meilleure solution. D’autant que le concept de smartphone pliable a encore tout à prouver du côté des usages. De manière pragmatique, on peut imaginer qu’un seul écran replié vers l’extérieur est plus fragile que le prototype retenu par Samsung, dont la partie tablette est protégée quand elle est repliée.

Samsung sera en tout cas le premier à dégainer en France : son Galaxy Fold sera disponible le 3 mai au prix de 2 020 euros. Le Mate X, lui, est annoncé à 2 299 euros.

