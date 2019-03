Depuis sa commercialisation en mars 2017, la Nintendo Switch rencontre un véritable succès auprès des joueurs. Elle est aujourd'hui disponible à 279 euros sur Amazon, au lieu de 299 euros à sa sortie.

Le bon plan

Il est probable qu’en 2019, Nintendo sorte de nouvelles versions de sa Nintendo Switch. Dès lors, la console qui a autant séduit depuis sa sortie va devenir collector. Okay, on s’emballe un peu, mais cette Switch originale vaudra toujours le coup dans les années qui viennent. Et grâce à un coupon promotionnel de 12,50, elle passe aujourd’hui à 279 euros sur Amazon.

Son argument principal vient de la polyvalence de son utilisation, ce qui lui permet de changer votre façon de jouer à n’importe quel moment : en mode nomade, en mode tablette et en mode TV grâce au dock fourni avec. À l’heure actuelle, elle propose plus de 1 000 jeux disponibles sur l’eShop, des licences phares du constructeur nippon (Zelda, Mario, Pokémon, Tetris, etc.) en passant par celles des éditeurs tiers (FIFA, Resident Evil, Dark Souls, etc.) jusqu’aux jeux indépendants qui en ont fait un lieu de référence (l’excellent Baba is You, tout juste sorti et top des ventes ne nous contredira pas).

Conçue pour les petits et les grands, la Nintendo Switch est tout simplement la console parfaite pour apprécier quelques parties en famille, ou pour animer vos futures soirées.

Pourquoi recommande-t-on cette console ?

La meilleure console du monde (pour jouer seul.e ou avec des proches)

Les centaines de jeux vidéo disponibles sur l’eShop

Idéale pour le multi local

