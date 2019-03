Jamais Apple n'avait-il teasé un événement avec autant de mises en scène. Est-ce spécifiquement pour l'annonce de son service de vidéo à la demande, ou faut-il y voir un changement dans la com' du géant de la tech ?

Apple a décidé d’en faire beaucoup autour de son événement de ce lundi 25 mars 2019, au cours duquel Tim Cook et ses équipes devraient présenter le service de vidéo à la demande (SVOD) tant attendu du géant américain. Comme d’ordinaire, le keynote sera retransmis en direct sur le site d’Apple.

Mais contrairement à d’habitude, la firme à la pomme a décidé de lancer son live beaucoup plus tôt que prévu. Alors que la présentation n’aura lieu qu’à 18h (heure française) ce lundi, le flux vidéo a été activé dès 22h le dimanche, soit près d’un jour en amont.

Des gros noms de stars américaines

On aurait pu penser qu’Apple avait juste lancé son direct trop tôt, pour faire monter la sauce discrètement en retransmettant des images d’un amphithéâtre Steve Jobs, vide, attendant la presse… Mais il n’en est rien. Comme l’a relevé iGen.fr, la firme multiplie depuis les petites blagues, incrustées sur l’écran géant.

Des internautes vigilants ont ainsi repéré plusieurs indices sur le futur service de SVOD, comme la photo du basketteur Kevin Durant, avec qui Apple a signé pour développer une série originale, ainsi qu’un faux appel de Chris Evans, qui a lui aussi une série en préparation avec Apple. De quoi imaginer un keynote riche en guest stars…

Puis l’écran a commencé à afficher un simple trajet en voiture, que l’on peut suivre via Apple Plans sur CarPlay en direct. Le véhicule se rend au campus Apple Park à Cupertino, en Californie, et arrivera à 14h45 (heure française), soit un peu plus de 3 heures avant le début de l’événement. On ne sait évidemment pas qui est dans la voiture — de temps en temps, on entend la voix métallique de l’app donner des indications au conducteur.

Un changement dans la com d’Apple ?

Faut-il voir dans cette abondance de teasing, la crainte que son service ne fasse un flop ? Apple a probablement conscience que ses fans de la première heure attendent plus ses nouveaux produits et mises à jour software que son projet de service vidéo… Certains craignent également que le concurrent de Netflix qu’Apple veut lancer ne sera pas à la hauteur, faute d’un catalogue trop peu abouti et du manque d’audace de la firme dans les sujets de ses séries.

Mais il est aussi possible que l’entreprise de Tim Cook soit en train d’opérer un changement dans sa manière de communiquer. Depuis quelques jours, la marque à la pomme semble être décidée à bousculer les codes, adoptés, repris et épuisés par la concurrence depuis de nombreuses années maintenant — le format keynote étant devenu un standard, éloignant les annonces des salons de la tech. Le 18 mars dernier, à une semaine de ce keynote, Apple a ainsi renouvelé sa gamme d’iPad par surprise.

Deux jours plus tard, le compte Twitter officiel de Tim Cook partageait la même photo que pour l’annonce des iPad, mais cette fois avec une nouvelle version de ses AirPods, également lancés par surprise.

Reste à voir si tant de teasing ne risque pas de décevoir les aficionados de la marque, mais aussi celles et ceux qui croient encore en la possibilité d’un géant de la vidéo capable de concurrencer Netflix sur son terrain. Réponse à 18h.