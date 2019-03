Apple a chamboulé sa gamme de tablettes, désormais composée de quatre modèles -- ou cinq, si l'on compte les deux iPad Pro.

Apple a pris tout le monde au dépourvu en levant le voile sur deux nouveaux iPad, à pourtant une semaine d’une conférence qui sera centrée sur son service de streaming. Aujourd’hui, sa gamme de tablettes comporte cinq modèles, et tout autant de questions au moment de s’y retrouver.

Design, prix, usage, caractéristiques, fonctionnalités, connectiques, accessoires… Tous les iPad ne sont pas logés à la même enseigne. Ce guide tente de vous guider, en faisant un point sur les différences entre les ardoises. Dans l’ordre de taille : l’iPad mini, l’iPad, l’iPad Air et l’iPad Pro.

Stylet, jack et Smart Connector De l’Apple Pencil pour tout le monde, mais…

Commençons ôter un doute : aujourd’hui, l’intégralité de la gamme iPad est compatible avec l’Apple Pencil. Toutefois, les différentes versions ne fonctionnent pas toutes avec le même stylet.

Ainsi, seul l’iPad Pro accepte l’Apple Pencil de deuxième génération, qui se recharge uniquement en sans-fil et qui se distingue par sa forme biseautée (comme un vrai crayon). De leur côté, l’iPad mini, l’iPad et l’iPad Air se contentent de la première génération (qui s’appaire et recharge sa batterie avec un connecteur Lightning).

Pour continuer dans les accessoires, il est à noter que seuls les iPad Air et iPad Pro sont pourvus d’un Smart Connector, interface magnétique pour lier un clavier propriétaire (Smart Keyboard ou Smart Keyboard Folio).

Enfin, posons la question du port jack, supprimé de l’iPad Pro (et des iPhone) mais toujours là sur les autres…

On récapitule :

Apple Pencil 1 : iPad mini 5, iPad et iPad Air ;

Apple Pencil 2 : iPad Pro ;

Smart Connector : iPad Air et iPad Pro ;

Port jack : iPad mini 5, iPad et iPad Air.

Connectiques Comment je recharge mon iPad ?

Apple continue de tâtonner sur les interfaces Lightning et USB-C. Alors que les téléphones sont bien partis pour rester sur le Lightning encore un petit moment, on pensait que l’USB-C serait adopté sur les tablettes à partir de l’iPad Pro. Que nenni : l’iPad Air et l’iPad mini de 2019 sont restés sur le Lightning, ce qui permettra au moins de partager le chargeur avec l’iPhone. Bien entendu, ce sont des câbles USB-A vers Lightning dans la boîte, ce qui signifie que vous ne pourrez pas les brancher sur un MacBook sans adaptateur, ni profiter de la charge rapide…

On récapitule :

Lightning : iPad mini, iPad et iPad Air ;

USB-C : iPad Pro.

Déverrouillage Comment je déverrouille mon iPad ?

L’iPad Pro est la seule tablette à être équipée de la technologie Face ID, lancée sur l’iPhone X et permettant de dire adieu au bouton Home. Outre le confort à l’usage, cette distinction lui permet de tendre vers le borderless, là où ses petits frères affichent des bords toujours très proéminents. Et, malgré une diagonale supérieure, l’iPad Pro de 11 pouces est moins long que l’iPad Air de 10,5 pouces (247,6 contre 250,6 millimètres).

De fait, les iPad les moins chers restent cantonnés à Touch ID, capteur d’empreintes digitales intégré à un bouton Home.

On récapitule :

Touch ID (bouton Home) : iPad mini, iPad et iPad Air ;

Face ID (plus de bouton Home) : iPad Pro.

Usage Tout ce que l’on peut faire avec un iPad

Dans 90 % des cas, vous ne verrez probablement pas la différence entre un iPad mini, un iPad, un iPad Air et un iPad Pro — outre la qualité et la taille d’affichage. Aujourd’hui, même la moins puissante des puces du lot — la A10 Fusion du simple iPad — peut faire tourner les applications de l’App Store sans sourciller.

Pour les contenus multimédias, on serait quand même tentés de conseiller l’iPad Pro, qui a les écrans les plus grands (11 et 12,9 pouces) et, qui plus est, s’appuie sur quatre haut-parleurs pour en mettre plein les oreilles. Un petit peu plus lumineux (600 nits), il a aussi l’exclusivité du ProMotion pour un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Pour les férus de stockage, l’iPad Pro est le seul spécimen à monter au-delà des 256 Go.

L’iPad mini, pour sa part, est clairement le plus nomade des quatre. Avec son format 7,9 pouces, il peut plus facilement se ranger dans un sac. Pour mieux devenir un substitut du téléphone en offrant plus de confort de lecture.

Il reste à définir le rôle de l’iPad Air. Si l’iPad est le choix évident du rapport qualité/prix, le Air ressemble à un entre-deux dont on peine encore à comprendre le rôle et le positionnement dans la gamme.

Prix Combien ça coûte ?