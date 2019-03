Apple annoncera bientôt son service de streaming « à la Netflix ». Il est temps de faire un point sur les films et séries originaux prévus par la plateforme.

Apple l’a annoncé : un événement est prévu pour le 25 mars 2019, très probablement pour dévoiler un nouveau service de streaming. La firme s’apprête à rentrer dans un monde très concurrentiel, au milieu de Netflix, Amazon Prime, Hulu et bientôt Disney+. Pour se démarquer, il faut du contenu, et The Verge a récemment donné un aperçu des films et séries qui apparaîtront sur la future plateforme.

Trois séries avec des stars

De tous les projets prévus par Apple, trois se démarquent particulièrement.

Le plus attendu est The Morning Show, une série racontant les coulisses d’une émission de télé matinale. Son casting est notamment composé de Reese Witherspoon (Big Little Lies), Jennifer Aniston (Friends) et Steve Carrell (The Office). Deux saisons sont déjà prévues et le tournage de la première est bientôt fini.

La hype des deux autres productions vient avant tout de leur réalisateur. Le premier est un thriller en dix épisodes (sans nom) réalisé par M. Night Shyamalan avec Rupert Grint (Harry Potter) et Lauren Ambrose (Six Feet Under). Capable du meilleur (Sixième Sens) comme du pire (Le Dernier Maître de l'air), on est curieux de voir ce que le réalisateur aura à proposer.

On en sait déjà un peu plus sur le second projet, une série de science-fiction nommée For All Mankind. On sait qu'elle montre un univers où la course à l'espace a continué après la Guerre Froide, mais surtout qu'elle est réalisé par Ronald D. Moore. Un créateur loin d'être débutant en la matière, puisqu'il était producteur surStar Trek : Deep Space Nine, Star Trek : Voyager et Battlestar Galactica.

Les autres productions

Apple a aussi d’autres projets dans ses cartons, moins précis.

Amazing Stories : Remake de la série fantastique créée par Steven Spielberg dans les années 80. Edward Kitsis et Adam Horowitz (Once Upon A Time) sont aux commandes.

Are You Sleeping ? : Thriller avec Octavia Spencer (La Couleur des Sentiments) basé sur le roman de Kathleen Barber.

Dickinson : Comédie sur la poétesse Emily Dickinson, jouée par Hailee Steinfeld (True Grit). La série est créée par Alena Smith, scénariste de The Affair.

See : Une série fantastique avec Jason Momoa (Aquaman) dans laquelle toute la race humaine a perdu la vue. La série est réalisée par Francis Lawrence (Red Sparrow).

Little America : Série d'anthologie sur l'immigration aux États-Unis. Elle est notamment scénarisée par Kumail Nanjiani et Emily V. Gordon, nommés aux Oscars pour The Big Sick.

Central Park : La nouvelle série d'animation de Loren Bouchard (Bob's Burger) qui raconte la vie d'une famille de gardiens du célèbre parc de New York.

Home : Une série documentaire de dix épisodes réalisé par Matt Tyrnauer qui s'intéresse aux maisons luxueuses et à ses habitants.

Wolfwalkers : Un film d'animation sur une jeune fille cherchant à sauver les loups d'Irlande de l'extinction. Il est réalisé par Tomm Moore et Ross Stewart (Brendan et le secret de Kells).

Sesame Street : Apple a commandé deux émissions de la célèbre série mettant en scène Elmo et ses amis : une en animation, l'autre en live-action.

Little Voice : un court métrage tragi-comique réalisé par Bad Robot Productions, la société de production de J.J Abrams (Star Trek Intro Darkness).

Swagger : Une série inspirée par les jeunes années de la star de la NBA Kevin Durant. Elle sera produite par Ron Howard (Da Vinci Code) et Brian Gazer (J. Edgar).

My Glory Was I Had Such Friends : Une mini série basée sur le livre de Amy Silverstein racontant son attente d'une seconde greffe du cœur. Le rôle principal sera tenu par Jennifer Garner (Alias).

Fondation : Une adaptation de la célèbre saga de science-fiction d'Isaac Asimov. Le scénario sera signé par David S. Goyer (The Dark Knight : Le Chevalier Noir) et Josh Friedman (Le Dahlia Noir).

Elephant Queen : Un documentaire sur une femelle éléphant devant diriger son troupeau. Son narrateur est Chiwetel Ejiofor, l'acteur principal de 12 Years A Slave.

Hala : Un film de de Minhal Baig racontant les difficultés d'une adolescente musulmane.

On the Rocks : Un film de Sofia Coppola (Lost in Translation) avec Bill Murray (Un Jour Sans Fin). Le film raconte la reprise de contact entre une femme et son père à New York.

Defending Jacob : Une série de 8 épisodes avec Chris Evans (Captain America : First Avenger) dans lequel un père voit son fils de 14 ans être accusé de meurtre.

D’autres séries sans noms sont également prévues. On compte notamment une comédie créée par Charlie Day et Rob McElhenney (Philadelphia) se déroulant dans un studio de jeux vidéo. Damien Chazelle, le réalisateur de Whiplash et La La Land, a également été engagé pour un projet dont on ne sait encore rien. Rendez-vous donc le 25 mars pour en savoir plus sur toutes ces productions.