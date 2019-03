Dans le sillage de l'iPad Air 3 et de l'iPad mini 5, Apple annonce de nouveaux iMac plus puissants.

Apple continue de faire des annonces sans conférence. Après les iPad Air et iPad mini dévoilés hier, la firme de Cupertino enchaîne avec un rafraîchissement de son iMac, qui n’avait plus connu d’évolutions depuis bientôt deux ans. Dans son communiqué publié le 19 mars 2019, la firme de Cupertino évoque des performances pouvant être doublées.

Plus concrètement, les iMac dotés d’un écran Retina 4K (21,5 pouces) ou 5K (27 pouces) passent aux processeurs Intel de huitième ou neuvième génération et aux cartes graphiques basées sur l’architecture Vega d’AMD. C’est bien évidemment le plus gros — et le plus cher — des deux PC qui reçoit le plus gros boost.

6 288 euros pour le plus cher

Comme toujours avec ce genre d’annonce, on s’est amusé à configurer l’iMac le plus cher. Pour la modique somme de 6 288 euros (hors logiciel), vous recevrez un monstre équipé d’un processeur Inter Core i9 8 cœurs de 9e génération (3,6 GHz), de 64 Go de RAM, d’un GPU Radeon Pro Vega 48 (8 Go) et d’un disque dur SSD de 2 To. En bonus, on a sélectionné le combo Magic Mouse 2 + Magic Trackpad 2.

Les prix de base sont évidemment moins élevés :

GPU CPU Mémoire Disque dur Prix iMac 4K i3 quadricoeur 3,6 GHz Radeon Pro 555X 8 Go DDR4 1 To 1 499 € i5 hexacoeur 3 GHz Radeon Pro 560X 1 To Fusion Drive 1 699 € iMac 5K i5 hexacoeur 3 GHz Radeon Pro 570X 2 099 € i5 hexacoeur 3,1 GHz Radeon Pro 575X 2 299 € i5 hexacoeur 3,7 Ghz Radeon Pro 580X 2 To Fusion Drive 2 599 €

Ces nouveaux iMac sont déjà disponibles sur le site. Les premières livraisons sont prévues pour la fin du mois de mars. On attend maintenant le renouvellement de l’iMac Pro. Et, si Apple se décide un jour, des GPU Nvidia…

Crédit photo de la une : Apple Signaler une erreur dans le texte