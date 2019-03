Apple n'a pas attendu sa conférence du 25 mars 2019 pour dévoiler deux nouveaux iPad.

On pensait naïvement que Apple attendrait sa conférence du 25 mars 2019 pour dévoiler des nouveaux produits, notamment des iPad révisés. Mais c’est sans crier gare que la firme de Cupertino annonce un nouvel iPad Air et un iPad mini de cinquième génération.

Ils viennent rejoindre l’iPad classique et l’iPad Pro dans l’actuelle gamme de tablettes.

Deux nouveaux iPad sans Face ID

Plus attendu des deux, l’iPad mini dispose d’un écran Retina de 7,9 pouces avec affichage True Tone (adaptation de la température des couleurs à la luminosité extérieure) et puissance lumineuse de 500 nits. Gros plus ? Il sera compatible avec l’Apple Pencil de première génération. Dans ses entrailles, on retrouve le processeur A12 Bionic, déjà à l’œuvre dans les iPhone XS, XS Max et XR. La petite tablette conserve le port Lightning, le port jack, le bouton avec Touch ID et les bords affirmés.

On ne sait pas pourquoi Apple ressuscite l’iPad Air mais cette nouvelle mouture passe à une dalle de 10,5 pouces, comme sur l’ancien iPad Pro. On retrouve les mêmes caractéristiques que sur le mini, y compris l’affichage True Tone, la puissance lumineuse et la compatibilité avec l’Apple Pencil. Là encore, c’est la puce maison A12 Bionic qui se charge d’alimenter l’objet. À noter que l’iPad Air dispose d’un Smart Connector pour accueillir un clavier idoine. Comme sur le mini, Apple garde les ports jack et Lightning.

Les tarifs de ces nouveaux iPad :

WiFi WiFi + Cellulaire iPad mini 64 Go 459 € 599 € iPad mini 256 Go 629 € 769 € iPad Air 64 Go 569 € 709 € iPad Air 256 Go 739 € 879 €

Déclinés en trois coloris (argent, gris sidéral, or), les iPad Air et iPad mini seront livrés à partir du mois d’avril.

Crédit photo de la une : Twitter Tim Cook Signaler une erreur dans le texte