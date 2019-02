Energizer a présenté un téléphone « parpaing » au MWC. Impossible à plier.

En pleine ère du tout-pour-la-finesse et du smartphone pliable, segment sur lequel se chamaillent Huawei et Samsung, Energizer fait parler de lui avec un drôle de téléphone. Baptisé Power Max P18K Pop, il se distingue par son épaisseur record de… 1,8 centimètre. Pourquoi un tel embonpoint ? Pour être en mesure d’embarquer quatre batteries promettant une capacité totale de 18 000 mAh — du jamais vu pour un smartphone.

Avec une telle ligne dans sa fiche technique, le Power Max P18K Pop est susceptible de tenir 48 heures sur YouTube sans sourciller et près de 50 jours en veille ( !). Energizer a confié à Numerama que son produit atypique se destinait à celles et ceux qui voudraient voyager sans crainte de manquer d’autonomie. Il peut également être « le deuxième smartphone d’un businessman ».

Une batterie externe doublé d’un téléphone

Si Energizer appuie ce côté deuxième smartphone c’est tout simplement parce que le Power Max P18K Pop peut se muer en batterie externe. Et avec 18 000 mAh de capacité, il pourra recharger votre iPhone ou votre Galaxy S plusieurs fois sans problème. Bien sûr, les concepteurs ont fait en sorte de laisser respirer les batteries pour ne pas qu’elles surchauffent — d’où l’épaisseur.

Esthétiquement, le Power Max P18K Pop ressemble à un parpaing bleu. Ainsi, il ne répond à aucun canon de beauté des téléphones d’aujourd’hui, pas plus qu’il n’arbore d’encoche ou de trou dans l’écran. Paradoxalement, il parvient à repousser les bords de sa dalle LCD de 6,2 pouces le plus loin possible en logeant son dispositif à selfie dans un tiroir rétractable. À l’arrière, un triple capteur (12 + 5 + 2 mégapixels) se chargera des photos.

Tournant sous Android Pie et garanti à vie (oui), le Power Max P18K Pop s’appuie sur un processeur Mediatek MT P70 et 6 Go de mémoire vive. En bref, il ne faudra pas en attendre des merveilles en termes d’usages et de fonctionnalités. Au moins s’agit-il d’un objet rigolo et qui se démarque, attendu pour la rentrée au prix de 599 euros (vous devriez pouvoir le trouver à Auchan par exemple).

Il y a d’ailleurs d’autres téléphones rigolos sur le stand d’Energizer, qui a fait de la diversification son mot d’ordre. On est même tombé sur un téléphone pliable compatible 5G et articulé autour de deux écrans — un 8,1 pouces, un 6 pouces. Rassurez-vous, malgré sa batterie de 10 000 mAh, il n’est pas aussi épais que le Power Max P18K Pop — déplié ou non.

