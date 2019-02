Plutôt que d'être « caché » dans le bouton Home des smartphones Android, le Google Assistant aura bientôt droit à son bouton dédié pour une utilisation simplifiée.

Le Google Assistant commence à prendre du galon : il aura bientôt droit à un bouton dédié sur plusieurs smartphones. Aujourd’hui, il faut (généralement) passer par le bouton Home pour activer cette fonctionnalité, mais Google a annoncé que ce ne serait plus le cas très longtemps. Lors du MWC 2019, qui a débuté ce lundi 25 février, la firme a révélé que les prochaines créations de LG, Nokia, Xiaomi, TCL et Vivo seraient toutes dotées d’un bouton consacré à l’assistant.

Cette nouveauté sera d’ailleurs très rapidement accessible, puisque les LG G8 ThinQ et K40, ainsi que les Nokia 3.2 et 4.2 seront mis en vente au cours de la semaine. Quand on parle de « nouveauté », il faut surtout comprendre que le bouton en question ne servira pas qu’à activer le Google Assistant. Cette fonctionnalité était par exemple déjà présente sur le Google Pixel 3, qui demandait simplement de presser les bords du téléphone. Le nouveau bouton doit aller un peu plus loin.

Une volonté de simplification

La présence d’un bouton dédié au Google Assistant permet à la firme de simplifier son utilisation. Traditionnellement, il faut appuyer longuement sur le bouton Home. Il suffira maintenant d’appuyer une fois, tandis qu’une fonction nommée « Talkie Walkie » se déclenchera en cas de pression prolongée. Celle-ci permet d’assurer une écoute plus longue de l’assistant, par exemple pour rédiger un long message. Appuyer deux fois sur le bouton permettra d’afficher divers informations en fonction du lieu où l’on se trouve et de notre journée, comme la température ou les rendez-vous à venir.

L’apparition du bouton Google Assistant n’est pas vraiment une révolution. Elle doit surtout permettre à de nouvelles personnes de découvrir le système. Les plus habitués continueront sans doute à utiliser le système vocal, qui permet déjà d’accéder à plus de fonctionnalités avec un simple « Ok Google », tout en gardant les mains libres. Un ajout sympathique en somme, sans être « La » différence qui donnera une longueur d’avance aux smartphones qui en seront équipés.