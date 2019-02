LG a annoncé que son prochain smartphone, le G8 ThinQ, utilisera la technologie Crystal Sound Oled qui permettra à son écran de servir de haut-parleur.

Dans un communiqué de presse, LG a donné de nouvelles informations sur G8 ThinQ, son prochain smartphone, et ses capacités audio. L’écran de l’appareil sera capable de vibrer afin de diffuser du son et servira donc de haut-parleur. La technologie utilisée par la firme est nommée Crystal Sound OLED (CSO) et était à l’origine utilisée sur ses télévisions. Avant même de parler d’audio, son utilisation confirme également la présence pour la première fois d’un écran OLED sur un smartphone de la marque.

Pour ce qui est du CSO, le système fonctionne grâce à un exciter, un module qui crée une vibration qui sera ensuite diffusée à travers l’écran de l’appareil. Cette fonction trouve d’abord son intérêt dans la puissance sonore obtenue. Le volume produit par l’appareil monte haut, sans pour autant déformer le son comme peuvent le faire des haut-parleurs « classiques ». Avec le CSO, LG promet de « rendre les voix plus faciles à distinguer et rendre plus perceptibles de subtiles notes de musique ». Le G8 ThinQ possédera également un système stéréo qui utilisera le CSO, mais aussi un autre haut-parleur situé en bas de l’appareil.

LG passe à l’attaque

À l’approche du Mobile World Congress (MWC), les constructeurs de smartphones sont nombreux à essayer de se mettre en avant. Le feu des projecteurs s’est surtout braqué sur Samsung et son Galaxy S10, présenté le 20 février prochain, tandis que les autres cherchent tant bien que mal à sortir de son ombre. LG a vraiment commencé la publicité de son G8 ThinQ un peu plus tard que les autres, avec l’annonce d’un système de reconnaissance faciale dans sa caméra le 7 février dernier.

Cette annonce a lancé la firme sud-coréenne, qui en plus de son CSO a confirmé le retour du mode Boombox qui permet au smartphone de diffuser du son autour de lui une fois posée à plat. La caméra d’abord, la qualité audio ensuite, LG semble étendre la description de son smartphone sur plusieurs jours jusqu’à sa présentation officielle au MWC fin février. Il ne reste donc plus qu’à attendre l’événement pour en savoir plus.