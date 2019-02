Marie Turcan - il y a 47 minutes Tech

Samsung a mis en ligne une vidéo de 4 minutes pour nous aider à comprendre comment fonctionne son smartphone pliable.

Si vous aimez les vidéos ASMR, vous apprécierez probablement la dernière vidéo de Samsung, mise en ligne ce 24 février 2019. On y voit un homme prendre en main le tout premier smartphone pliable du fabricant coréen, pendant quatre longues minutes.

Tout en silence, l’homme manie le Galaxy Fold, que Samsung a présenté le 20 février au cours de sa conférence annuelle. S’il est présent au Mobile World Congress 2019 (MWC) de Barcelone, où une partie des équipes de Numerama sont actuellement, il est pour l’instant impossible de le prendre en main. Il faudra donc se contenter de cette vidéo.

L’interface avant du Galaxy Gold est très réduite

On y voit un téléphone très épais lorsqu’il est replié, qui prend la forme d’une sorte de tablette quasiment carrée lorsqu’il est ouvert. Replié, le téléphone n’a vraiment pas grand chose pour lui : il est non seulement gros, mais l’interface ne prend pas du tout la largeur de l’écran, et ses bords arrondis lui donnent des airs d’un autre temps. En format photo, l’interface se réduit même encore plus et ne prend que la moitié de la place disponible — pas vraiment sexy.

En revanche, l’ouverture semble plutôt fluide, même si l’écran met quelques dixièmes de secondes à s’allumer. En format tablette, les capteurs et caméras ont été logés dans une encoche dans la partie haute, à droite de l’écran. On comprend que le Galaxy Fold n’a du sens que lorsqu’il est déplié.

La vidéo permet également d’observer les autres coloris du modèle, qui sera vendu en gris, bleu ou jaune, au prix de 1 980 dollars.

Notre mission du MWC ça va être de plier un smartphone pliable. pic.twitter.com/B5kOCEi2s5 — Numerama (@Numerama) February 25, 2019