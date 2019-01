Flickr interdira le 5 février d'avoir plus de 1 000 photos sur les comptes qui ne sont pas pros.

Vous hébergez beaucoup de photos sur Flickr ? Faites attention : si vous n’avez pas de compte pro, vous risquez d’avoir une mauvaise surprise à partir du 5 février 2019. La plateforme n’autorisera plus que 1 000 clichés par compte gratuit. Si vous en avez plus, elles seront tout simplement effacées. Vous n’avez donc plus que quelques jours pour agir et sauver les fichiers en trop.

Si vous voulez récupérer tout ou une partie de votre photothèque (par exemple juste celles qui sont en surplus pour les supprimer ensuite sur Flickr et ainsi redescendre sous le seuil imposé par le plateforme, ou bien en vue d’une migration sur un autre service), il est possible de demander à Flickr de générer des archives à télécharger, chacune pouvant accueillir jusqu’à 500 photos.

Les photos Récupérer ses photos sur Flickr

Voici la marche à suivre :

Connectez-vous à votre compte Flickr puis passez votre souris sur le label « Vous » dans le menu supérieur ;

Lorsque le menu déroulant apparaît, sélectionnez « Pellicule » ;

Sélectionnez ensuite les photos que vous voulez récupérer sur votre PC ;

Cliquez alors sur « Télécharger », dans le menu inférieur ;

Vous verrez une notification vous indiquant la création d’une archive avec toutes vos photos. Cliquez sur « Créer un fichier zip ».

Une notification en haut à droite de l’écran vous informe « qu’un FlickrMail avec votre lien de téléchargement va s’afficher ou indiquera la progression ».

Rendez-vous ensuite dans FlickrMail et allez dans le mail adéquat pour récupérer l’archive, accessible via lien fourni ;

Répétez l’opération autant de fois que nécessaire.

Les albums Récupérer un album sur Flickr

Une alternative existe : au lieu de sélectionner des photos une à une, Flickr vous permet de récupérer tout un album que vous avez créé. Idéal pour récupérer des contenus organisés thématiquement, par exemple tous les clichés d’un voyage touristique ou les photos montrant des animaux. L’avantage, c’est que cette méthode permet de récupérer jusqu’à 5 000 photos d’un coup.

Connectez-vous à votre compte Flickr puis passez votre souris sur le label « Vous » dans le menu supérieur ;

Lorsque le menu déroulant apparaît, sélectionnez « Albums » ;

Sélectionnez ensuite le dossier que vous voulez récupérer sur votre PC, en passant votre souris dessus ;

Cliquez alors sur « Télécharger », dont l’icône est symbolisée par une flèche orientée vers le bas ;

Vous verrez une notification vous indiquant la création d’une archive avec toutes vos photos. Cliquez sur « Créer un fichier zip » ;

Une notification en haut à droite de l’écran vous informe « qu’un FlickrMail avec votre lien de téléchargement va s’afficher ou indiquera la progression » ;

Rendez-vous ensuite dans FlickrMail et allez dans le mail adéquat pour récupérer l’archive, accessible via lien fourni ;

Répétez l’opération autant de fois que nécessaire.