Le saviez-vous ? Une option cachée vous permet d’identifier tout et n’importe quoi directement dans l’application Photos de votre iPhone.

Reconnaître un animal sur une photo que vous avez prise ? Oui, un iPhone sait nativement le faire, sans même avoir à télécharger une application. La fonctionnalité Visual Look Up a été introduite par Apple avec iOS 15 (liste des appareils compatibles, les modèles sortis ultérieurement le sont également) et fonctionne en analysant le contenu de vos clichés.

La fonctionnalité a été marginalement améliorée avec iOS 16, 17 et bientôt 18, mais elle donne des résultats satisfaisants si la qualité de l’image est bonne. Notez que vous pouvez également utiliser Visual Look Up sur un arrêt sur image d’une vidéo. Il vous suffit de vous arrêter sur le détail que vous souhaitez analyser et suivre le même tutoriel ci-dessous.

Comment identifier des animaux sur votre iPhone avec l’application Photos

Ouvrez l’application Photos et sélectionnez la photo de l’animal que vous souhaitez identifier.

et sélectionnez la photo de l’animal que vous souhaitez identifier. Appuyez sur l’icône d’information (i) , sur l’icône présentant un animal avec des paillettes ou faites glisser vers le haut pour afficher les détails de la photo.

, sur l’icône présentant un animal avec des paillettes ou faites glisser vers le haut pour afficher les détails de la photo. Sur iOS 15, il fallait lancer la recherche à la main en appuyant sur la petite loupe. Sur les dernières versions d’iOS, l’iPhone se charge de faire la recherche en tâche de fond et vous présente immédiatement un résultat.

La grande question que tout le monde se pose est la suivante : est-ce que ça marche ? La rédaction est mitigée. Sur la capture d’écran suivante, on peut saluer deux résultats avec une pertinence extrême : le Nandou d’Amérique et le Berger Australien sont parfaitement bien identifiés. Les pauvres lapins en revanche sont pris pour des chinchillas à queue courte ou réduits à leur statut de mammifère.

Plusieurs fois, nous avons également constaté que Photos ne s’embarrassait pas de détails et préférait aller à l’essentiel : un chat est un « Chat », qu’importe sa race. Certains oiseaux sont aussi, malheureusement, des oiseaux. Bref, la nuance d’un Parisien à la campagne.

Sachez que vous pouvez utiliser Visual Look Up pour chercher des plantes ou des objets du quotidien, avec la même précision.

Google, l’option ultime pour identifier des choses sur des photos

Si la version native incluse dans Photos ne vous convient pas, sachez qu’une application écrase à peu près tout le monde : celle de Google.

Google Télécharger gratuitement

Il vous suffit de la télécharger, de l’ouvrir et d’appuyer sur le bouton qui ne ressemble pas à grand-chose et qui se trouve à droite du champ de recherche. Là :

Vous n’aurez qu’à télécharger une photo et Google vous aidera à faire une recherche par image classique. Les résultats sont franchement bons.

PlantNet et iNaturalist : si vraiment vous n’arrivez pas à trouver votre bonheur

Si vous ne trouvez pas votre bonheur avec ces options gratuites, essayez PlantNet et iNaturalist. Après, si vous trouvez que les résultats sont toujours mauvais, il faudra montrer vos clichés à un humain compétent. La tech ne pourra plus rien pour vous.

PlantNet – Pl@ntNet Identification Plante Télécharger gratuitement

iNaturalist Télécharger gratuitement

