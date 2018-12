Netflix a mis un terme à la possibilité de s'inscrire à son service de SVOD via l'application iOS. Voici comment faire si vous souhaitez créer un compte pour l'utiliser sur votre iPhone ou votre iPad.

Il n’est plus possible de s’abonner à Netflix sur l’application iPhone et iPad. La plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) a officiellement retiré l’option « s’inscrire » de son app iOS ce 28 décembre 2018. À présent, l’interface offre seulement la possibilité de se connecter avec des identifiants déjà existants.

« Nous ne supportons plus le paiement via iTunes pour les nouveaux membres », a confirmé un porte-parole à Venturebeat. Les abonnés actuels peuvent en revanche continuer de payer par cette méthode.

Si vous avez un iPhone et souhaitez vous abonner pour la première fois à Netflix, il faudra donc passer par un ordinateur (PC ou Mac) ou bien ouvrir netflix.com dans votre navigateur mobile (Safari, Chrome, etc). Ensuite, vous choisissez le forfait auquel vous voulez souscrire et créez un compte. Avec ces identifiants, vous pourrez ensuite vous connecter à l’application Netflix sur votre iPhone ou votre iPad et visionner des films et séries comme les autres utilisateurs.

Les 30 % de la discorde

D’où vient cette soudaine décision de Netflix ? Le service de SVOD a décidé d’emboiter le pas à d’autres géants du streaming comme Spotify, qui ne permettent pas non plus de souscrire à un abonnement via l’application iOS. En cause : la commission de 30 % qu’Apple prélève automatiquement sur tous les achats in-app effectués dans des applications qui proviennent de son App Store. Ce pourcentage est passé à 15 % en 2016 après des revendications de syndicats de développeurs.

Cela signifie que si vous aviez choisi de payer un abonnement Netflix à 7,99 euros par mois via l’app iPhone avant 2016, Apple prélevait 2,4 euros mensuellement, et la plateforme de SVOD ne recevait que 5,6 euros. Jusqu’ici, le service de streaming avait préféré amortir la différence lui-même, et donc perdre de l’argent par rapport aux abonnements créés sur ordinateur.

Absorber, ou ne pas absorber la différence ?

Mais certains n’ont pas choisi cette option. YouTube, filiale de Google, fait tout simplement payer son abonnement à YouTube Music Premium 30 % plus cher aux utilisateurs qui se créent un compte sur leur iPhone, comme nous l’avions noté en juin dernier. Ces abonnés YouTube Music Premium paient donc 3 euros par mois supplémentaires pour le même abonnement que ceux qui se sont inscrits sur desktop. Ce pourcentage tombe à 15 % après un an.

Spotify et Netflix ont donc préféré cesser intégralement de commercialiser leur abonnement via l’app iOS. « En effet, comme Apple prélevait des frais supplémentaires en plus du tarif standard, nous avons décidé d’éliminer les intermédiaires, pour le bien de votre portefeuille ! » prévient Spotify sur son blog. De son côté, Apple estime que sa commission est légitime, car c’est son Store qui permet aux utilisateurs d’avoir accès à ces applications.

Netflix avait déjà supprimé la possibilité de payer à travers le Google Play Store en mai dernier pour les utilisateurs Android.