Pour les 10 ans de ses téléphones Galaxy, Samsung verrait les choses en grand. En témoigne, une édition du S10 qui pourrait se distinguer par un écran de 6,7 pouces.

Comme l’iPhone en 2017, le téléphone Galaxy S de Samsung va fêter ses dix ans (ou presque, Samsung s’arrange légèrement vu que le premier Galaxy S date de 2010). Et le constructeur coréen devrait voir les choses en grand pour cet anniversaire, à en croire un article du Wall Street Journal publié le 20 novembre 2018. En 2019, il pourrait y avoir quatre modèles, dont une version compatible 5G équipée d’un écran de 6,7 pouces et de six capteurs photo (deux à l’avant, quatre à l’arrière).

Cette déclinaison très, très haut de gamme serait connue en interne sous le nom de Beyond X. Elle accompagnerait une gamme de trois Galaxy S10 qui se différenciaient par le prix, bien sûr, mais aussi la taille (entre 5,8 et 6,4 pouces) et les performances photographiques (entre trois et cinq capteurs).

Samsung Beyond X

Ce Beyond X pourrait donc devenir le plus gros téléphone jamais conçu par Samsung, qui s’est pour le moment arrêté à 6,4 pouces avec son Note 9. Il revendiquerait une diagonale un peu plus grande qu’un iPhone XS Max (6,5 pouces) et se rapprocherait toujours plus de celle d’un iPad mini 4 (7,9 pouces). Avec de telles mensurations, il se logerait difficilement dans une poche, mais offrirait un confort visuel à nul autre pareil. Reste la question de l’encoche…

Parmi les fonctionnalités nouvelles évoquées par nos confrères, on restera attentif à la possible inclusion de la recharge inversée. Comme sur le Mate 20 Pro de Huawei, elle permettrait aux S10 de remplir la batterie d’autres objets compatibles avec la recharge sans-fil.

Les quatre produits feraient leur première apparition publique à l’occasion d’un événement organisé à la mi-février. Si les trois smartphones classiques seraient lancés dans la foulée, le Beyond X ne sortirait qu’après — une fois que la 5G sera disponible en Amérique du Nord et en Corée du Sud.

On rappelle que Samsung planche, en parallèle, sur un téléphone pliable basé sur la technologie Infinity Flex Display. Autant dire que l’année 2019 risque d’être bien remplie pour le numéro 1 du marché.