[Deal du Jour] Samsung possède une grande gamme de smartphones, à des prix très différents. Le Galaxy A54 est un modèle milieu de gamme performant, et bien plus intéressant en promotion.

C’est quoi, cette promotion sur le Samsung Galaxy A54 ?

Le Galaxy A54 5G est commercialisé au prix de 449 € sur le site officiel de Samsung. Le modèle 128 Go est actuellement proposé sur Amazon au prix de 309 €. Vous pouvez consulter notre guide des meilleurs smartphones en 2023, pour situer ce Galaxy A54 parmi d’autres références.

C’est quoi, ce smartphone de Samsung ?

Le Galaxy A54 est un smartphone milieu de gamme au design classique et aux bonnes finitions, avec même un petit style premium, grâce à son dos en verre. Il est certifié IP67 et résiste à une immersion temporaire dans l’eau. Son poids de 200 g et ses dimensions de 158,2 × 76,7 × 8,2 mm offrent une bonne prise en main, avec des boutons bien placés et faciles d’accès, même pour les petites mains.

Son écran de 6,4 pouces est doté d’une dalle Amoled Full HD+ d’une résolution de 1080 × 2340 pixels, et d’un taux de rafraîchissement variable entre 60 et 120 Hz. Malgré des reflets très présents, surtout en plein soleil, l’écran délivre une bonne luminosité et tout est parfaitement lisible dans de bonnes conditions. Le Samsung A54 intègre un capteur 50 mégapixels pour prendre des photos avec un bon piqué et une colorimétrie au point. De jour comme de nuit, le smartphone permet de faire de belles photos, sans égaler les modèles haut de gamme.

Le smartphone est certifié IP67 // Source : Samsung

Ce smartphone de Samsung est-il une bonne affaire à ce prix ?

Moins de 330 €, c’est une très bonne affaire pour un smartphone classique, mais fiable. Niveau performances, il embarque un processeur Exynos 1380, couplée à 8 Go de RAM. Les applications gourmandes ou les jeux vidéo tournent sans trop de problèmes, et sans ralentissements. Dans le cas d’une utilisation prolongée ou lorsqu’il est poussé dans ces derniers retranchements, le A54 peut toutefois chauffer un peu.

Enfin, la batterie du Galaxy A54 peut tenir une journée ou deux, en fonction de votre utilisation. Comptez 1 h 30 pour recharger intégralement la batterie de 5 000 mAh.

