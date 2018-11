3 ans après la sortie des premiers MacBook, le marché de l'USB-C est florissant. Pour l'arrivée de l'iPad Pro 2018, nous avons sélectionné les meilleurs accessoires à acheter pour profiter au mieux du port qui devient un standard. Clé USB, lecteur de carte SD, Hub, adaptateur, chargeur... : vous trouverez sans nul doute votre bonheur dans cet article.

Pour constituer ce guide, nous avons sélectionné des produits que nous connaissons, que nous utilisons au quotidien ou que nous avons testés. Nous avons tenté, pour chaque catégorie d’objets, de choisir celui au meilleur rapport qualité / prix. Certains sont onéreux, d’autres vraiment pas chers, mais tous ont en commun une bonne durabilité et une compatibilité avec les produits pour lesquels nous les recommandons. Nous avons indiqué à chaque fois pour quelle catégorie de produit, ordinateur ou tablette, nous trouvions l’accessoire le plus pertinent.

Hubs et adaptateurs Hub et adaptateurs USB-C

Hub USB-C Hootoo pour MacBook et iPad Pro

Le Hub USB-C de Hootoo est celui que nous conseillons depuis longtemps sur Numerama pour les produits Apple et les ordinateurs portables d’autres marques. Il inclut plusieurs ports USB-A, un lecteur de carte mémoire SD et un port HDMI, avec l’intelligence de reprendre le design et les couleurs des ultrabooks.

Nous l’avons testé sur nos MacBook Pro, MacBook Air et iPad Pro : tout fonctionne comme attendu sur les trois appareils, sauf le stockage externe sur iPad Pro. Si vous mettez une carte SD avec des photos dans la fente et que vous le branchez à l’iPad, vous pourrez voir les photos, tout comme vous pourrez déporter l’affichage de la tablette vers un écran tiers.

Hub USB-C Aukey pour MacBook

Si vous n’avez besoin que de connecter des périphériques de stockages USB à votre ordinateur, le hub Aukey fera le travail. C’est celui que nous utilisons à la rédaction : fonctionnel, robuste et efficace.

Adaptateur carte SD Sandisk pour iPad Pro et MacBook

L’iPad Pro USB-C vous permet d’importer vos photos directement d’une carte SD vers la tablette. Sandisk vend un excellent adaptateur USB-C vers carte SD qui deviendra à coup sûr votre meilleur ami si vous êtes photographe.

Câbles et charge Câbles et chargeurs rapides USB-C

Câble USB-C vers USB-C

Si vous achetez un périphérique USB-C, vous avez probablement un câble USB-C vers USB-C — il y en a un dans la boîte des nouveaux iPad Pro, tout comme dans celle des MacBook. Si vous en voulez un supplémentaire, nous ne pouvons que vous conseiller celui d’Anker, particulièrement efficace… et voyant.

Câble USB-C vers Lightning

Vous pouvez recharger un iPhone en le branchant à un iPad Pro. Pour cela, il vous faut un câble USB-C vers Lightning. Par Apple.

Chargeur rapide USB-C pour iPad Pro

Si vous avez un MacBook récent et que vous venez d’acheter un iPad Pro USB-C, vous pourrez recharger votre tablette avec l’adaptateur secteur de votre ordinateur. Pratique pour ne pas multiplier les câbles. Mais si vous souhaitez avoir un peu plus de choix, nous conseillons toujours celui d’Anker que nous utilisons massivement à la rédaction.

Stockage Stockage USB-C

Clef USB-C Sandisk pour MacBook

Avec un MacBook Air fraîchement déballé, vous avez choisi la dongle life. Cela dit, en 2018 bien plus qu’en 2015, les périphériques nativement USB-C constituent un vrai marché. Et il est déjà possible aujourd’hui d’avoir des clefs USB-C à vil prix : on aime beaucoup ces clefs à doubles connecteurs USB-C et USB-A qui vous permettront de transférer des fichiers entre vos nouveaux appareils et vos anciens.

SSD externe USB-C Samsung T5 1 To pour MacBook

Il est aussi possible aujourd’hui de trouver quelques périphériques de stockage USB-C. Si vous souhaitez profiter de la rapidité de votre nouveau port, le Samsung T5 est un excellent choix. 1 To de SSD dans un tout petit boîtier, pour sauvegarder toutes vos données et vos projets lourds. En un clin d’œil.

Disque dur externe USB-C LaCie Porsche Design 2 to pour MacBook

Ne nous demandez pas pourquoi le disque dur USB-C de LaCie est estampillé Porsche Design. Au-delà du coup marketing digne d’une marque chinoise de smartphone, il s’agit du disque dur recommandé par Apple pour ses ordinateurs portables. Vous avez donc, en plus du stockage de 2 To, un disque dur fin et bien assorti à l’aluminium de votre MacBook.

Divers Périphériques USB-C

Écran LG 5K Ultrafine pour MacBook et iPad Pro

« Rien ne se marie mieux avec un MacBook Pro qu’un écran hors de prix de LG » — Maxime Claudel, qui a probablement acheté cet écran 5K par pur snobisme (et parce qu’il ne jure que par les écrans LG). Mais à l’écouter, c’est un petit bijou de technologie d’affichage qui a le bon goût de vous débarrasser d’un câble, rendant en plus votre espace de travail complètement épuré. Vous le branchez à sa prise, et vous branchez simplement l’écran sur le port USB-C d’un iPad Pro ou d’un MacBook. Il s’occupera alors de l’affichage et de la charge. Disponible uniquement chez Apple.