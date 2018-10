En ce moment sur Amazon, la console la plus puissance du marché, la Xbox One X, est vendue en nu à 399 euros. Une sympathique réduction pour une machine très à jour.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Le bon plan

Si vous aimez jouer sur console et que la puissance est la chose la plus importante pour vous, n’hésitez pas à jeter un coup d’œil sur la Xbox One X que nous avons testée. En ce moment, elle est à 399 euros contre 499 habituellement sur Amazon. Une économie qui pourrait vous servir à acheter les jeux de votre choix (on pense au dernier Red Dead Redemption ou encore à Assassin’s Creed Odyssey).

En plus de permettre le jeu vidéo, la Xbox One X se trouve être un parfait centre multimédia. Et contrairement aux consoles de Sony, on retrouve chez celle de Microsoft un lecteur Blue-Ray UHD qui servira sans doute davantage dans le temps. Aussi, la console de Microsoft est compatible HDR, Dolby Atmos, Dolby Vision et même Alexa.

Pourquoi nous vous recommandons la Xbox One X ?

C’est la console la plus puissante du marché,

C’est un bon centre multimédia,

La Xbox One X possède un lecteur Blu-Ray UHD.

Retrouvez la Xbox One X à 399 euros chez Amazon.