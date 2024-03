[Deal du Jour] La souris sans fil MX Master 2S de Logitech est un accessoire pensé pour la bureautique, avec une excellente ergonomie et de nombreuses personnalisations. Elle est en ce moment moins chère sur Amazon.

C’est quoi, cette promotion sur cette souris de Logitech ?

La souris MX Master 2S de Logitech est normalement vendue 109,99 €. Elle est en ce moment proposée dans la boutique de Darty sur le site de Rakuten au prix de 69,99 €.

C’est quoi, cette souris Logitech ?

La MX Master 2S est une souris sans fil confortable, avec des dimensions de ‎12.6 × 8.6 × 4.8 cm. Les plus petites mains auront peut-être du mal avec sa taille légèrement imposante. Sa forme bombée permet toutefois de reposer entièrement la paume de la main, pour une excellente préhension. Elle se manipule facilement grâce à une bonne position du pouce qui procure un bon grip. Les finitions sont quant à elles soignées et le revêtement est idéal.

Sept boutons, tous configurables, sont présents. Les classiques clics droit et gauche s’accompagnent de boutons de tranche. Vous pourrez assigner des fonctions personnalisées à l’ensemble de ces boutons, grâce au logiciel Logi Option+. D’un coup sec, la molette principale peut passer du mode de défilement cranté au mode de défilement libre. Une molette au niveau du pouce est aussi présente pour le défilement latéral, pratique pour changer d’onglet.

La Logitech MX Master 2S // Source : Logitech

Est-ce que cette souris vaut le coup en promotion ?

Sans être la souris la plus abordable du marché, c’est une bonne affaire à moins de 70 € pour un excellent modèle compatible PC et Mac. La MX Master 2S propose des déplacements fluides et silencieux, sur n’importe quelle surface. En dehors de la bureautique, les joueuses et les joueurs pourront profiter de sa bonne ergonomie, sa précision et sa fluidité, grâce à une latence imperceptible et une résolution de 4 000 PPP.

Grâce au logiciel Logitech Flow, vous pouvez connecter la Master 2S à trois ordinateurs. Cela vous permet de passer de l’un à l’autre raidement en pointant la souris au bord de l’écran, mais aussi copier-coller du texte, des images et des fichiers entre les différentes machines. Enfin, son autonomie est d’environ deux mois et sa charge rapide permet de récupérer une journée entière d’autonomie en quelques minutes.

