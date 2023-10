[Deal du Jour] Avec les C2, LG propose une gamme de téléviseur OLED de qualité, mais au budget conséquent. Heureusement, certains modèles profitent de temps à autre de promotions, comme les 55 pouces et 65 pouces, actuellement moins chers.

C’est quoi, la promotion sur ces téléviseurs OLED de LG ?

Le téléviseur 55 pouces OLED55C2 de LG, modèle 2022, est habituellement vendu autour de 1 400 €. Il est en ce moment proposé sur Rue du Commerce au prix de 1 129 €. La livraison est facturée à partir de 34,99 €.

Le modèle 65 pouces OLED65C2 de LG est lui habituellement vendu autour de 1 700 €. Il est proposé sur Rakuten au prix de 1 399 €.

Vous pouvez comparer ces téléviseurs à d’autres modèles, dans notre guide des meilleurs téléviseurs 4K de 2023.

C’est quoi, le téléviseur C2 OLED de LG ?

Le C2 est un téléviseur doté d’une dalle OLED Evo 4K UHD. Le modèle 55 pouces, soit une diagonale de 139 cm, est d’une taille classique, tandis que le modèle 65 pouces, soit une diagonale de 165 cm, sera plus difficile à caser dans votre coin télé. Si vous disposez de la place et du recul nécessaire, l’un comme l’autre sont d’une taille idéale pour se plonger dans un film ou un jeu. L’écran OLED permet d’excellents contrastes et des scènes sombres qui ressortent particulièrement bien. Les couleurs vives et la grande luminosité offrent une très belle image détaillée, parfois ternie par un limitateur de luminosité un peu envahissant.

Les cinéphiles peuvent compter sur la présence du HDR10, du Dolby Vision et de nombreux préréglages pour exploiter la dalle à son maximum. Les joueuses et les joueurs peuvent brancher leurs Xbox Series et PlayStation 5 via les quatre entrées HDMI 2.1. Le taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz et les technologies AMD FreeSync Premium et Nvidia G-Sync optimisent la fluidité et empêchent la latence et les effets de flou.

WebOS est une interface élégante et performante // Source : LG

Ces téléviseurs de LG sont-ils une bonne affaire en promo ?

Si vous avez le budget pour des téléviseurs haut de gamme, soit tout de même plus de 1 000 € pour chaque modèle, ces promotions valent le coup. Les quelques centaines d’euros économisés vous permettront d’investir dans une installation Home Cinema, ou même une barre de son. Les haut-parleurs intégrés sont corrects, mais ne sont clairement pas le point fort de la gamme C2. La technologie Dolby Atmos offre une bonne amplitude sonore, mais seulement si elle s’accompagne d’une installation adéquate.

L’interface maison webOS habille le C2 avec des menus ergonomiques et fluides dans l’ensemble. Les assistants vocaux Google Assistant et Alexa d’Amazon sont accessibles, via la télécommande. L’ensemble des applications et des services de SVOD sont présents, et naviguer dans les contenus est instinctif.

Pour aller plus loin

👉 Découvrez notre test du téléviseur LG OLEDC2

👉 Notre lexique pour tout comprendre aux fiches techniques des télés

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2023 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.