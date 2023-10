[Deal du Jour] La marque Roborock est connue pour ses aspirateurs robots performants et pratiques au quotidien. La version standard de la récente gamme S8 bénéficie en ce moment d’une réduction de 150 €.

C’est quoi, la promotion sur le Roborock S8 ?

L’aspirateur robot Roborock S8 est normalement commercialisé à 699 €. Il est actuellement proposé sur Amazon au prix de 549 €. Pour profiter de l’offre, il suffit de cocher le coupon de 150 € sur la page de l’article, avant de l’ajouter au panier.

Vous retrouverez le Roborock S8, ainsi que d’autres modèles, dans notre guide des meilleurs aspirateurs robots.

C’est quoi, cet aspirateur robot de la marque Roborock ?

Le Roborock S8 est l’un des derniers modèles d’aspirateurs robots de la marque. Sortie en mars 2023, la gamme S8 se compose du modèle standard, ici en promotion, et des versions S8+ et S8 Pro Ultra. Le S8, plus abordable que ses camarades, ne dispose pas d’une station de vidage, mais propose des performances similaires et de nombreuses fonctionnalités bien pratiques. Son pare-chocs, doté de capteurs pour éviter et contourner les obstacles, s’accompagne de la technologie Reactive 3D, afin de marquer sur une carte les objets sur le chemin pour les prendre en compte lors de futurs passages. Il peut ainsi optimiser ses trajets pour être plus efficace.

Le S8 intègre aussi un télémètre laser dans le but de cartographier votre intérieur, pour circuler plus efficacement dans les pièces. Malgré ces fonctionnalités, il lui arrive tout de même d’oublier certains endroits, ou de repasser parfois inutilement dans d’autres. Vous avez bien sûr la main sur la liste des objets scannés et sur la carte de votre intérieur, grâce à l’application dédiée Roborock. Cette dernière vous permet aussi de planifier un ordre de nettoyage, une heure de passage, et le mode d’aspiration pour chaque pièce.

Le Roborock S8 dispose d’une fonction de cartographie, et peut scanner les objets sur son passage. // Source : Roborock

Est-ce que le Roborock S8 est une bonne affaire à ce prix ?

Moins de 550 €, c’est une très bonne affaire. Le S8 est un modèle performant et bien plus abordable en promotion. En dehors de ses fonctionnalités intelligentes, il n’oublie pas d’être avant tout un aspirateur. Sa brosse DuoRoller et sa serpillière, accompagnée et son réservoir d’eau, permettent un entretien efficace de vos sols. Tandis que la double brosse entraine les déchets et poussières, le système VibraRise fait vibrer la serpillière pour détacher les tâches plus incrustées. Ce combo fonctionne particulièrement bien sur les sols durs et les tapis ou moquettes fines, tant que le bac à eau n’est pas vide. Les 300 ml d’eau qu’il contient sont malheureusement limités, et la serpillère est moins efficace à sec.

Le mode Max+ garantit une aspiration puissante en complément de la serpillère, mais au détriment de la batterie. L’autonomie du S8 permet un peu plus de 3h de nettoyage en mode normal, mais 1h30 en mode Max+. Ce dernier mode de puissance, très efficace, est idéal pour les intérieurs qui ne dépassent pas 100 m². Notez que le S8 retourne lui-même à sa station de recharge et reprend son ménage à l’endroit où il l’avait arrêté.

Pour aller plus loin avec les aspirateurs robots

👉 Consultez notre article sur la réparabilité des aspirateurs robots

👉 Découvrez notre essai de Matter, la maison connectée du futur

C'est sûr : vous payez votre forfait 4G trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.