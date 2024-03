[Deal du jour] La Mi TV Box S 2e Gen est un boîtier multimédia à l’excellent rapport qualité-prix. Elle tourne sous Google TV et propose une expérience complète avec de bonnes performances, dans un prix contenu.

C’est quoi, la promotion sur la box TV de Xiaomi ?

La Xiaomi TV Box S 2e Gen est normalement vendu 69,99 sur le site de Xiaomi. Elle est en ce moment proposée au prix de 49,99 € sur Amazon.

C’est quoi, cette box TV de Xiaomi ?

Comme son nom l’indique, cette box de Xiaomi est la deuxième itération de box TV de la marque. La Xiaomi TV Box S 2e Gen possède des dimensions de 95,25 × 95,25 × 16,7 dans un format carré aux bords arrondis. La box rappelle sensiblement l’Apple TV et est plutôt jolie dans un coin TV. Elle se calera d’ailleurs facilement dans un meuble ou à côté de votre téléviseur.

Cette seconde génération embarque le processeur Quad Core avec 8 Go de mémoire. Les performances sont rapides et vous pourrez installer de nombreuses applications. Elle peut afficher de la 4K UHD à 60 i/s, et supporte les normes HDR10+, Dolby Vision, et Dolby Atmos pour l’audio. Si votre TV est compatible, vous pourrez profiter d’une image 4K détaillée et de qualité. Notez qu’elle embarque un port HDMI 2.1.

Est-ce que cette box TV vaut le coup en promo ?

C’est un bon investissement à moins de 50 €, si votre Smart TV ou votre box TV de votre FAI ne vous conviennent plus. La Xiaomi TV Box S 2e Gen habille son interface et ses menus avec Google TV. Vous retrouverez la plupart des applications et des services de SVOD. L’interface est claire et la navigation est intuitive, avec une bonne fluidité. L’expérience utilisateur est agréable et vous pourrez utiliser Google Assistant pour naviguer au son de votre voix. La fonction Chromecast est aussi de la partie.

Enfin, la télécommande est classique et contient des raccourcis pour certains services de streaming.

