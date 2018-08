Le prochain smartphone haut de gamme Xiaomi aura une caméra rétractable à la Oppo.

On se disait que ce serait un gimmick utilisé uniquement par le Nex de Vivo comme une opération de communication, mais il semblerait que de plus en plus de constructeurs chinois cherchent à jouer la carte de la caméra rétractable. Après Vivo, Honor et Oppo, c’est Xiaomi qui a montré, par une publication de son président Lin Bin, ce qui pourrait équiper le Mi Mix 3. Et c’est la voie d’Oppo que Xiaomi a choisie pour exprimer sa version de la caméra pop up.

On voit en effet dans cette image publiée sur Weibo qu’un module complet semble sortir de derrière le smartphone. En réalité, le mécanisme, s’il se rapproche de celui du Oppo Find X, est une sorte de double levier qui permet de faire sortir de la coque un module caméra. Il coulisse pour sortir, coulisse pour rentrer et, dans le meilleur des cas, se déclenche suffisamment rapidement pour ne pas gêner l’utilisateur. Il sort par exemple tout seul pour la reconnaissance faciale et sort immédiatement quand on lance l’application photo.

Est-ce pourtant une bonne idée ? Tout dépend, au fond, de la mise en application. Les tests ont montré que le Vivo Nex avait un comportement erratique. En effet, certaines applications qui n’ont pas prévu la caméra rétractable faisaient sortir l’engin sans en avoir besoin. Sur tous ces modèles, la question de la solidité est légitime : ajouter des parties mécaniques reposant sur un mouvement déclenché plusieurs fois par heure — si ce n’est par minute — n’est pas la meilleure solution pour la durabilité d’un smartphone. Quoi qu’il en soit, cela permet à ces marques de proposer une alternative à des designs moroses, tous inspirés de l’iPhone X d’Apple. L’avenir nous dira si c’était une bonne voie à explorer.