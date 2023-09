[Deal du jour] Xiaomi propose toute une gamme de smartphones de qualité, à des prix attractifs. Le 12T est un modèle qui offre de bonnes performances, et qui n’a pas à rougir face à des modèles plus performants. Il est en ce moment à un bon prix, dans un pack exclusif Fnac et Darty.

C’est quoi, ce pack Xiaomi ?

Le Xiaomi 12T est commercialisé 649 € à sa sortie, et se trouve régulièrement autour de 450 €. Le modèle 256 Go est proposé dans un pack avec les écouteurs Redmi Buds 4 Pro, normalement vendu 79,99 €, et un chargeur rapide 120W, le tout au prix de 479 €.

C’est quoi, ce smartphone de Xiaomi ?

Le Xiaomi 12T est un smartphone sorti en octobre 2022, qui partage quelques points communs avec le modèle Pro, à commencer par un design et des finitions soignés. Certes, il n’égalera pas le dernier iPhone 15, mais il a des arguments pour se défendre. Ses dimensions de 163,1 mm x 75,9 mm x 8,6 mm sont certes un peu grandes pour les petites mains, mais permettent d’accueillir un écran Amoled de 6,67 pouces et d’une définition de 2 712 x 1 220 pixels. La luminosité est excellente, même en plein jour. L’écran est compatible HDR et propose un taux de rafraichissement de 120 Hz. À l’intérieur, la puce Dimensity 8100 fait tourner les applications de manière fluide et efficace, y compris pour les jeux gourmands.

Pour vous faire une idée, vous pouvez retrouver le Xiaomi 12T dans notre guide des meilleurs smartphones en 2023, avec d’autres modèles de la même gamme de prix. Pour proposer un appareil performant à ce prix, la marque chinoise doit faire quelques concessions. Le module photo, moins performant que sur le modèle Pro, permet de prendre de jolis clichés, si les bonnes conditions d’éclairage sont réunies. De nuit ou en faible luminosité, le manque de piqué et de détails n’en fait pas un photophone performant. Enfin, comptez une journée, dans le cas d’une utilisation normale. Bon point, il se recharge en moins de 20 minutes, grâce au chargeur 120 W inclus dans ce pack.

Les écouteurs Redmi Buds 4 Pro // Source : Xiaomi

Est-ce que ce pack est une bonne affaire à ce prix ?

C’est une très bonne affaire si vous recherchez un smartphone au bon rapport qualité prix et une paire d’écouteurs par la même occasion. Les Redmi Buds 4 Pro abordent un design en branche plutôt passe partout. Les finitions sont bonnes et ils procurent une bonne sensation de robustesse. Certifiés IP54, ils résistent aux poussières et aux projections d’eau. Le boîtier qui les accompagne est compact et possède un voyant lumineux qui indique l’autonomie. Les écouteurs de forme semi intra-auriculaire sont confortables, même après une longue session d’écoute. Trois paires d’embouts de différentes tailles vous permettent d’ajuster le confort. Les surfaces tactiles sont réactives et personnalisables via l’application dédiée Xiaomi Earbuds.

En dehors de la réduction de bruit efficace, les Buds 4 Pro peinent à retranscrire un son parfait. Les graves trop faibles sur certaines pistes se noient dans les instruments. Bien que l’audio puisse parfois sembler écrasé, les pistes sont tout de même détaillées et l’ensemble parvient à trouver un certain équilibre. Niveau autonomie, les écouteurs de Xiaomi vous tiendront 6 h sans ANC, et le triple avec le boitier de charge.

