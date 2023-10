[Deal du jour] Xiaomi possède des smartphones pour tous les budgets, dont certains modèles de qualité, à des prix attractifs. Le 12T est justement un modèle avec de bonnes performances, et des prix abordables, surtout en promotion.

C’est quoi, ce smartphone de Xiaomi en promo ?

Le Xiaomi 12T, modèle 256 Go, est vendu 649 € sur le site officiel de Xiaomi. Il est actuellement proposé sur la boutique Orange au prix de 399 €. Pensez à sélectionner l’option « un mobile seul », pour profiter du bon prix. Consultez notre guide des meilleurs smartphones en 2023, pour comparer le Xiaomi 12T à d’autres smartphones.

C’est quoi, ce smartphone de Xiaomi ?

Le Xiaomi 12T est un smartphone sorti en même temps que le modèle 12T Pro, version premium de la gamme des Xiaomi 12. Ce 12T possède certes une fiche technique moins impressionnante que la version Pro, mais reste un excellent appareil pour sa gamme de prix. Le design est maîtrisé et élégant, et la conception, de qualité. Ses dimensions de 163,1 mm x 75,9 mm x 8,6 mm permettent d’accueillir un écran Amoled de 6,67 pouces à la définition de 2 712 x 1 220 pixels.

L’écran est aussi bien calibré que la version Pro, et profite d’une bonne luminosité et d’un très bon contraste. En plein jour, la dalle reste parfaitement visible et le 12T renvoi peu de reflets. La colorimétrie est, elle aussi, excellente et la compatibilité de l’écran avec le HDR permet de regarder du contenu dans des conditions idéales. Le smartphone de Xiaomi propose de plus un taux de rafraichissement jusqu’à 120 Hz, pour une grande fluidité dans les menus et les applications.

Le 12T possède un beau design // Source : Xiaomi

Le Xiaomi 12T est-il une bonne affaire à moins de 400 € ?

C’est même une excellente affaire ! Le 12T est un modèle performant, compatible 5G. Au cœur du smartphone, la puce Dimensity 8100 fait tourner proprement les applications, service de streaming, ou encore les jeux vidéo, de manière efficace. Même si la puce est moins puissante que le modèle 12T pro, l’interface MIUI ne souffre d’aucun ralentissement. Pour rendre un aussi bon smartphone si abordable, Xiaomi décide de sacrifier la qualité du bloc photo, qui n’est malheureusement pas au niveau de certains concurrents dans la même gamme de prix.

Le 12T embarque un capteur principal de 108 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels et d’un objectif macro de 2 mégapixels. Les clichés sont exploitables, uniquement s’ils sont pris dans de bonnes conditions d’éclairage. De nuit, le tout manque cruellement de détails et de piqué. Enfin, la batterie de 5 000 mAh offre une autonomie d’une journée. Grâce à la charge 120 W, le smartphone récupère la totalité de sa batterie en moins de 20 minutes.

