Les délais pour obtenir une Xiaomi SU7 se sont allongés et atteignent 6 à 8 mois pour un véhicule électrique. Face à des clients un peu trop impatients, le patron de Xiaomi a répondu qu’ils pouvaient toujours aller voir du côté de la concurrence.

La Xiaomi SU7 est victime de son succès. Il faudra attendre plusieurs mois avant de pouvoir en obtenir une en Chine. Dans un message laissé sur le réseau social chinois Weibo le 22 avril, repris par IThome, le patron de Xiaomi n’a pas hésité à pousser les clients impatients à acheter une voiture chez certains concurrents. Le procédé peut interloquer.

Lei Jun, le patron de Xiaomi, ne fait décidément rien comme les autres en ce qui concerne la production de voitures électriques. Ce n’est d’ailleurs pas sans rappeler la fougue d’Elon Musk à ses débuts dans le milieu de l’automobile. Pour autant, le contexte n’est plus vraiment le même, et Lei Jun est confronté à une concurrence chinoise particulièrement féroce sur le marché local. Il en est d’autant plus conscient qu’il est régulièrement en relation avec plusieurs de patrons chinois de cette branche : Nio, Xpeng, Great Wall…

Acheter chez les concurrents ? Oui, mais seulement certains

La déclaration de Lei Jun sur le réseau social chinois Weibo a de quoi surprendre : « Si vous êtes vraiment pressés d’acheter une voiture. Les véhicules à énergie nouvelle (NEV) nationaux sont bons, par exemple les Luxeed S7, Nio ET5, Xpeng P7. Vous pouvez également envisager de les acheter. »

Xpeng à l’IAA Munich // Source : Raphaelle Baut

Les patrons de Nio et Xpeng, qui ont assisté tous les deux au lancement de la Xiaomi SU7, seront certainement bien contents de voir que Xiaomi recommande d’acheter un de leur modèle. Le lancement Xiaomi a été un coup dur pour les deux startups, qui ont dû revoir leur politique tarifaire pour tenter de s’aligner sur Xiaomi en Chine, sous peine de voir les clients disparaître rapidement.

Luxeed est sûrement le nom le moins familier de la liste pour les européens. Derrière cette marque se trouve un partenariat entre Huawei et Chery. Huawei est le concurrent de Xiaomi sur de nombreux domaines d’activité, y compris l’automobile. Cela n’empêche pas le patron de Xiaomi de recommander la Luxeed S7 pour ses qualités. La berline lancée en 2023 vient déjà de se renouveler pour intégrer des améliorations.

Luxeed S7 // Source : Luxeed

Luxeed a bien compris que les clients impatients de Xiaomi étaient un bon vivier. Une opération commerciale – pas forcément très fair-play – a même été mise en place avec une remise pour l’achat d’une Luxeed S7. Si le client abandonne son bon de commande pour une SU7, Luxeed offre une remise équivalente à la somme de l’acompte laissé par les clients chez Xiaomi.

70 000 commandes fermes déjà enregistrées par Xiaomi

Xiaomi a revu à la hausse ses capacités de production et validé auprès des fournisseurs qu’ils pourront suivre les objectifs fixés. Le but de l’entreprise est d’atteindre les 100 000 unités pour 2024. La montée en cadence devrait être particulièrement impressionnante pour cette usine.

Selon le média CNevpost, Ce 23 avril, Lei Jun a confirmé auprès d’investisseurs que 70 000 commandes fermes étaient enregistrées par Xiaomi. Début avril, la marque faisait état de près de 100 000 commandes reçues, mais seulement 40 000 fermes. Cela évolue quand même très rapidement.

Xiaomi SU7 sur la route // Source : Live Xiaomi

Sur le salon automobile de Pékin, l’entreprise s’est engagée à donner plus d’informations sur l’évolution de sa capacité de production et son plan de livraison pour la Xiaomi SU7. Il n’est pas exclu que les clients aient finalement des délais plus courts que ceux estimés au moment de la commande.

Les clients chinois qui désirent acheter une Xiaomi SU7 sont informés que la livraison devrait prendre entre 28 et 35 semaines, selon la version choisie. La version SU7 Max, la plus puissante, étant apparemment particulièrement prisée, car elle affiche les délais les plus longs. Il est nécessaire de préciser qu’en Chine, des délais de la sorte sont inhabituels, alors qu’en Europe, ce sont hélas des délais bien trop courants.

Le patron de Xiaomi communique sans filtre, ce qui n’est pas sans rappeler un certain Elon Musk. C’est un nouvel acteur de la mobilité électrique à observer attentivement, abonnez-vous à notre newsletter gratuite Watt Else pour ne rien manquer à ce sujet.

