[Deal du Jour] Xiaomi propose des smartphones à l’excellent rapport qualité-prix. Le Redmi Note 12 Pro ne déroge pas à la règle, et offre de très bonnes performances, dignes des meilleurs modèles de cette gamme de prix. Il est de plus abordable, surtout en promotion.

C’est quoi, cette promotion sur le Redmi Note 12 Pro ?

Le Redmi Note 12 Pro 5G est commercialisé à partir de 399,90 € sur le site officiel de Xiaomi. Le modèle 128 Go est actuellement proposé au prix de 259,19 € sur Amazon.

C’est quoi, ce smartphone de Xiaomi ?

D’un point de vue design, le Redmi Note 12 Pro manque clairement de personnalité. Xiaomi ne fait pas dans l’originalité et son smartphone milieu de gamme ressemble à tous les smartphones milieu de gamme. La prise en main est toutefois bonne, et le smartphone offre une sensation de solidité appréciable. Là où Xiaomi se démarque, c’est avec son écran doté d’une belle dalle AMOLED de 6,67 pouces. Elle offre une définition Full HD+ de 2400 × 1080 pixels, ainsi qu’un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz. De bonnes performances couplées à un écran de qualité.

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro embarque le processeur Dimensity 1080 de Mediatek, accompagné par 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Vous pourrez profiter d’un smartphone fluide sans ralentissements. Les joueuses et les joueurs pourront jouer sans problème, en faisant néanmoins attention à ne pas forcer sur les options graphiques, au risque de se retrouver avec un appareil qui chauffe beaucoup.

Jouer à des jeux est possible avec le Redmi note 12 Pro, sans toutefois forcer sur les graphismes // Source : Xiaomi

Ce smartphone de Xiaomi est-il une bonne affaire à ce prix ?

À son lancement, le Redmi Note 12 Pro était déjà abordable. À moins de 260 €, c’est encore une meilleure affaire, surtout pour un smartphone compatible 5G. Notre guide des meilleurs smartphones en 2023 vous aidera dans votre choix, si vous recherchez un smartphone équivalent, ou plus premium. Niveau photo, le Redmi Note 12 Pro est doté d’un capteur principal grand-angle de 50 Mpx, d’un ultra grand-angle de 8 Mpx, et d’un capteur macro de 2 Mpx. De jour, les clichés sont détaillés et de bonne qualité, malgré des couleurs un peu ternes. De nuit les photos sont correctes, mais le niveau de détail baisse considérablement sans source de lumière à proximité.

Enfin, comptez presque deux jours d’autonomie. La batterie de 5 000 mAh du 12 Pro est compatible avec une charge rapide de 67 W, et peut passer de 0 à 99 % de batterie en 50 minutes de charge.

Pour aller plus loin

👉 Assurez-vous d’avoir le meilleur forfait mobile sans engagement

👉 Pour plus de smartphones à moins de 300 €, consultez notre guide

C'est sûr : vous payez votre forfait 4G trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.