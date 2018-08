Uber, Tinder, Fortnite... à quoi ressembleraient ces succès modernes s'ils étaient sortis dans les années 1980 ?

À quoi ressemblerait Uber si l’application était sortie dans les années 1980 ? C’est à cette petite expérience de pensée que s’est amusé le vidéaste Squirrel Monkey, habitué du genre. On y découvre un logiciel conçu pour ordinateur, à cheval entre l’interface textuelle et l’interface graphique et un design tout en néon. Évidemment, on vous demande si vous souhaitez une voiture fumeurs ou non-fumeurs. Cette courte vidéo parodique est à découvrir juste en dessous. L’histoire ne dit pas si, dans les années 1980, le chauffeur aurait été un employé en CDI.

Le vidéaste n’en est pas à son coup d’essai sur ce concept et a déjà publié sa vision des applications populaires transposées à une autre époque pour des succès aussi connus que Tinder ou… Fortnite, naturellement à la sauce Wolfenstein.