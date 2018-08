Désireux d'améliorer la sécurité sur les routes, Tesla pourrait ouvrir l'accès à sa plateforme logicielle aux autres constructeurs.

Une fois n’est pas coutume, Elon Musk a pris la parole sur Twitter pour faire une annonce à propos de Tesla. Cette fois, point de promesse fumeuse, de volonté d’émancipation boursière ou de troll : il envisagerait de proposer le logiciel de sécurité de ses voitures en open-source.

Cela signifie que les autres constructeurs automobiles, bien que concurrents, pourraient accéder gratuitement aux solutions développées par les ingénieurs de Tesla. Une stratégie misant sur la transparence qu’évoquait déjà la firme en 2014 à l’occasion d’un article sur son blog — il vantait les mérites de « l’esprit du mouvement open source pour l’avancement technologique des véhicules électriques. » À l’époque, il était question de rendre public les brevets.

Great Q&A @defcon last night. Thanks for helping make Tesla & SpaceX more secure ! Planning to open-source Tesla vehicle security software for free use by other car makers. Extremely important to a safe self-driving future for all.

— Elon Musk (@elonmusk) August 11, 2018