Boulanger propose aujourd'hui une très belle offre sur la Samsung Galaxy Book 12" qui passe à 649 euros au lieu de 1629 euros grâce à 830 euros de réduction immédiate et à une ODR de 150 euros.

Vous avez envie de remplacer votre vieille tablette et d’en acquérir une nouvelle plus performante et qui pourrait remplacer votre laptop ? La Samsung Galaxy Book 12″ pourrait correspondre à vos besoins. Et ça tombe bien, elle passe à 649 euros chez Boulanger.

La Samsung Galaxy Book 12″ est l’une des dernières tablettes hybrides du géant coréen. Proposant des caractéristiques d’un bon ordinateur portable (Intel Core i5-7200U, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage, batterie de 5070 mAh), elle incarne une belle solution hybride entre tablette et laptop grâce à son clavier détachable. De plus, elle est fournie avec un stylet, très précis, qui sera un allié de choix lors de tâches nécessitant de la précision (retouchage photo par exemple).

Parfaite pour profiter des services de SVoD comme Netflix ou Amazon Prime Vidéo, elle sera également très performante pour naviguer sur Internet de façon fluide et pour jouer à quelques jeux vidéo. Elle est également compatible 4G afin de pouvoir l’utiliser n’importe où, sans recourir à la fonction modem de votre smartphone grâce aux options multi-SIM disponibles chez votre opérateur mobile.

Pourquoi nous vous recommandons cette tablette ?

Ecran Super AMOLED de très bonne facture

Performante, autonome

Livrée avec clavier et stylet

Elle est disponible pour 649 euros chez Boulanger au lieu de 1629 euros grâce à 830 euros de réduction immédiate (dans le panier) et à 150 euros d’ODR.

