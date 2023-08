[Deal du Jour] Le SSD interne 870 QVO de Samsung est à un prix vraiment compétitif, surtout le modèle 1 To, qui passe sous les 50 €. De quoi redonner un coup de jeune à un ordinateur vieillissant, ou juste rajouter du stockage à votre machine.

C’est quoi, la promotion sur le SSD interne de Samsung ?

Le SSD Samsung 870 QVO, d’une capacité de 1 To, normalement vendu autour de 60 €, est en ce moment proposé sur Amazon au prix de 49,49 €.

C’est quoi, ce SSD interne de Samsung ?

Le SSD 870 QVO se décline en plusieurs capacités de stockage, de 1 To jusqu’à 8 To. C’est un SSD interne SATA III qui convient parfaitement à celles et ceux qui cherchent à augmenter les performances ou le stockage de leur ordinateur de travail, dans le cas d’un usage professionnel. En plus de rendre votre ordinateur un peu plus efficace, avec des démarrages plus rapides, et des logiciels plus fluides, il vous sera aussi utile pour conserver une grosse quantité de fichiers. Niveau débits de transferts et de lecture, ne vous attendez pas à des vitesses incroyables. Le cache SLC peut en effet vite saturer et les débits seront inévitablement réduits.

Le 870 QVO offre des vitesses de transfert jusqu’à 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. De bonnes performances qui conviendront pour un usage quotidien. Les joueuses et les joueurs pourront aussi profiter de leur configuration gaming pour jouer dans de bonnes conditions.

L’instalation du Samsung 870 QVO est assez simple // Source : Samsung

Ce SSD interne de Samsung est-il une bonne affaire ?

Moins de 50 € pour un SSD de 1 To, c’est même une excellente affaire. Si vous avez besoin de plus de stockage, la version avec 2 To est actuellement au prix de 96,23 €. La taille standard du 870 QVO est de 2,5 pouces. Il s’installe facilement dans un PC fixe ou même un ordinateur portable. La manipulation n’est pas compliquée, et en cas de doute, vous pouvez suivre nos conseils pour installer un SSD interne.

Samsung met à votre disposition le logiciel de gestion Magician. Son interface intuitive vous aidera à utiliser les outils pour gérer et paramétrer le SSD selon vos préférences. Il s’accompagne d’un utilitaire pour mesurer les performances, et d’une protection pour les fichiers stockés.

Pour accompagner votre SDD

👉 Notre guide pour monter votre PC gaming

👉 Découvrez quelles sont les meilleures souris gamer

C'est sûr : vous payez votre forfait 4G trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.